Zequi prolonga la mala racha del Jimbee Cartagena

El fútbol sala fue especialmente cruel esta vez con el Jimbee Cartagena. El conjunto dirigido por Duda cayó derrotado por 0-1 ante el Córdoba en el Palacio de los Deportes en un encuentro marcado por el dominio local, la falta de acierto de cara a portería y un desenlace inesperado que dejó helada a la afición cartagenera. Un gol de Zeki a falta de diez segundos para el final castigó en exceso a un equipo que hizo méritos más que suficientes para sumar los tres puntos.

Desde el pitido inicial el guion quedó claro. El Jimbee Cartagena asumió el control del juego, llevó el peso del partido y comenzó a generar ocasiones ante un Córdoba replegado que sobrevivía gracias a su solidez defensiva y a la inspirada actuación de Fabio bajo palos.

La primera gran oportunidad llegó en el minuto 4, cuando Darío obligó al guardameta visitante a lucirse con una intervención de mérito. Poco después, en el 6, Mellado firmó una gran acción individual que terminó con un disparo que rozó la escuadra. El conjunto cartagenero insistía con paciencia, intensidad y ritmo, encerrando a su rival en su parcela.

La ocasión más clara del primer tiempo la tuvo Juninho en el minuto 16, con un potente disparo que se estrelló en la cruceta cuando ya se cantaba el gol en la grada. El Córdoba, por su parte, apenas inquietó en un par de contragolpes bien resueltos por Chemi, pero la sensación al descanso era inequívoca: el Jimbee había sido muy superior y merecía marcharse con ventaja.

Tras el paso por vestuarios el encuentro no cambió su dinámica. El equipo de Duda siguió dominando, generando ocasiones y chocando una y otra vez contra Fabio, que sostuvo a los suyos con actuaciones decisivas. En el minuto 27, Motta dispuso de una clara ocasión que el portero visitante logró desbaratar con reflejos. En el 32, Mellado volvió a probar fortuna, encontrándose nuevamente con el meta cordobés.

El asedio local continuó y en el minuto 33 Motta, en el corazón del área y con todo a favor, estuvo muy cerca de inaugurar el marcador, pero el balón volvió a resistirse. La frustración comenzaba a apoderarse de los jugadores cartageneros, que miraban al cielo sin comprender cómo el gol se les negaba una y otra vez. Ni siquiera la insistencia ni la fe —muchos parecían encomendarse ya a la Virgen de la Caridad— lograban romper el empate.

El portero-jugador sale mal

Con el empate sin goles y consciente de la necesidad de ganar, Duda apostó por el portero-jugador en el minuto 37 para buscar el triunfo en el tramo final. El Jimbee Cartagena asumió riesgos, volcó el juego en las inmediaciones del área rival y los últimos minutos se convirtieron en un intercambio de golpes.

El partido enloqueció en el último minuto. Waltinho estuvo cerca de marcar en una contra para el Córdoba y Mellado tuvo que intervenir de manera providencial para evitar el tanto visitante. Cuando el Jimbee Cartagena se lanzaba con todo hacia la portería rival en busca del gol de la victoria llegó el golpe definitivo: robo del Córdoba en campo propio y disparo lejano de Zeki que, sin portero, terminó en el fondo de la red.

Restaban apenas diez segundos y el conjunto cartagenero lo intentó a la desesperada, pero ya sin tiempo ni margen de reacción.

El Palacio pasó del empuje al silencio en cuestión de instantes. El Jimbee Cartagena sumó una derrota dolorosa, la segunda de la semana, y ve cómo se aleja de los puestos de cabeza tras un encuentro en el que el resultado no reflejó lo visto sobre la pista. El fútbol sala, esta vez, fue demasiado cruel con un equipo que dominó, generó ocasiones y terminó pagando muy caro su falta de acierto.