El viento acorta la etapa de la Vuelta a Murcia: así queda el recorrido y dónde ver en TV

Las fuertes rachas de viento que azotan la Región durante este fin de semana han provocado cambios en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. Como ya ocurrió en la primera, que le pelotón tuvo que ser neutralizado hasta Fortuna para desde allí emprender la marcha hasta Yecla, donde ganó el catalán del UAE Marc Soler, este sábado también hay variaciones.

La carrera mantiene en este caso su salida desde Murcia, desde el pabellón Príncipe de Asturias a partir de las 11:45 horas, con un recorrido por el centro de la ciudad con paso por Avenida Juan Carlos I, Plaza Circular, Avenida de la Constitución, Gran Vía, Puente de los Peligros, Alameda de Colón, Floridablanca, Avenida del Palmar, Camino Viejo de Ajucer y Polígono Industrial Oeste. La principal variación es que el pelotón, tras ascender el Collado Bermejo, que se mantiene, no pasará por El Berro, Pliego y Mula (de los kilómetros 80 al 116,3), sino que se dirigirá directamente a Fuente Librilla para continuar hacia Alcantarilla. Habrá un nuevo paso por Murcia (Avenida Ciudad de Almería, Floridablanca, Avenida Infante, Avenida Región Murciana) para seguir hacia Los Dolores y ascender la Cresta del Gallo. El pelotón descenderá hacia el Barrio de El Progreso, Las Lumbreras y Cobatillas para entrar en Santomera, donde la línea de meta estará ubicada en la Avenida Poeta Julián Andugar.

Según ha explicado el exciclista ciezano José Joaquín Rojas, ahora en las labores de director de equipo en el Movistar, “hemos intentado llegar a un término medio para proteger a los corredores, que es lo primero, y también proteger la carrera para intentar hacerla. Salimos de Murcia para ascender el Collado Bermejo, y en lugar de ir a Mula, que es la zona más peligrosa de viento, seguir por Fuente Librilla para Alcantarilla y hasta Murcia para hacer la Cresta del Gallo”, ha explicado, añadiendo que “al final la zona más protegida es el Collado Bermejo”. Al final, en lugar de 178,7 kilómetros, la etapa se queda en unos 148,4.

Noticias relacionadas

Dónde ver la etapa

HBO Max, DAZN, RTVE Play, La7 y Eurosport 2 ofrecerán los últimos kilómetros de la jornada a partir de las 14:00 horas.