El UCAM quiere que su idilio con la victoria no se rompa en San Valentín

El UCAM Murcia CB se reconcilió con la victoria a raíz del épico triunfo contra el Barça hace dos semanas. Desde entonces, entre ACB y FIBA Europe Cup, ha encadenado una racha de cuatro partidos ganados de forma consecutiva. Y hoy, día de San Valentín, una jornada donde muchos enamorados se intercambian regalos y celebran comidas o cenas románticas, el equipo murciano recibe al Recoletas San Pablo Burgos (21:00 horas, DAZN) en su último compromiso antes de reencontrarse con los azulgranas el próximo viernes en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Los universitarios, en una jornada con muchos condicionantes en contra para que el público acuda al Palacio de los Deportes como en los últimos encuentros, donde se han registrado entradas de siete mil espectadores, buscarán mantenerse invictos en la segunda vuelta del campeonato y así llegar a la Copa con dinámica positiva: «Es probablemente el partido más difícil de los que nos quedaban antes de la Copa, y necesitamos a la afición como nunca; es muy importante para nosotros que estén en el Palacio», dijo ayer en rueda de prensa Sito Alonso, quien también desgranó las virtudes del Burgos, un equipo que pese a ocupar en la actualidad una de las plazas de descenso, está en dinámica alcista. «Hay que dar un nivel muy alto porque jugamos contra uno de los equipos más físicos de la competición. Son los primeros en balones robados y terceros en rebotes ofensivos, con niveles muy altos de intensidad en ciertos jugadores. Todo esto hace que nuestro nivel, tanto físico como mental deba ser impecable», puntualizó.

Sito Aloso en rueda de prensa / Prensa UCAM

No quiere el técnico, bajo ningún concepto, que su plantilla piense en la Copa. Para ello ha estado trabajando durante los últimos días, y también por ese motivo dio descanso el miércoles en el partido ante el Rostock alemán a cuatro de los jugadores con más minutos de la plantilla, David DeJulius, Dylan Ennis, Sander Raieste, que terminó el partido en Lugo de la semana pasada con problemas en un tobillo, y Devontae Cacok.

El Burgos, que solo tiene la baja de Dani Díez, llega a Murcia tras romper la pasada semana ante el Tenerife una racha de cuatro derrotas consecutivas. Pero esos cuatro encuentros los perdió por escasos márgenes, llegando hasta el último minuto con opciones de ganar. Cayó contra el Barça y el Lleida por un punto, y por tres ante el Joventut, pero derrotó a las insulares con solvencia.

El ritmo que imprime a los partidos el Recoletas San Pablo Burgos es alto. De hecho, es el equipo de toda la ACB que más posesiones tiene por encuentro, en concreto, una media de 83,1 por 78,3 del UCAM Murcia. Y esa velocidad a su juego se la da desde la defensa, porque es el que más balones recupera por jornada, con una media de 10,68, apartado donde tiene a dos jugadores en el ‘top 5’ de la liga, el base puertorriqueño Jhivvan Jackson (1,7) y el escolta argentino Gonzalo Corbalán (1,4). Esa intensidad defensiva, por contra, provoca que sea el segundo equipo que más faltas comete de la liga, por lo que el UCAM Murcia deberá estar fino en los tiros libres para aprovechar esas concesiones.

Tres regresos

Juan Rubio, Raulzinho Neto y Augusto César Lima, exjugadores del UCAM Murcia en el Recoletas San Pablo Burgos / ACB

Además, el encuentro de hoy trae a Murcia de regreso a tres jugadores que vistieron la camiseta universitaria, aunque uno de ellos, el alero murciano Juan Rubio, no llegó a debutar en ACB. Los otros dos son el base Raulzinho Neto, a quien tuvo a sus órdenes Sito Alonso en su etapa en el Gipuzkoa, y el pívot Augusto César Lima, quien salió de forma abrupta, rompiendo su contrato cuando solo un mes antes había renovado, en el verano de 2022.