Fútbol
Tres partidos de Tercera RFEF son aplazados por el temporal de viento en la Región
Águilas B-Real Murcia Imperial, Atlético Santa Cruz-Santomera y Pulpileño-Yeclano B no se juegan
Tres partidos del grupo XIII de Tercera RFEF han sido aplazado por el temporal de viento que azota a la Región este fin de semana. Ayer no se llegó a disputar el Águilas B-Real Murcia Imperial, mientras que hoy tampoco se jugarán los duelos Atlético Santa Cruz-Santomera y Pulpileño-Yeclano B. Para mañana domingo están previstos los enfrentamientos Minerva-Muleño (11:30), El Palmar-Bala Azul (12:00), UCAM Murcia B-Cartagena B (16:00), Mazarrón-Olímpico (16:15), Molinense-Caravaca (17:00) y Deportivo Marítimo-CD Cieza (17:00), aunque todos están pendientes de la evolución en las próximas horas. Asimismo, en el grupo II de Primera RFEF, también ha sido aplazado el Eldense-Villarreal B previsto para hoy, y también pende de un hilo el Hércules-Antequera del domingo.
