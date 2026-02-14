Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia sexual MurciaIncendio TeatreIncidentes vientoBorrasca OrianaVuelta Ciciclista
instagramlinkedin

Fútbol

Tres partidos de Tercera RFEF son aplazados por el temporal de viento en la Región

Águilas B-Real Murcia Imperial, Atlético Santa Cruz-Santomera y Pulpileño-Yeclano B no se juegan

Imagen de un partido entre el Cieza y el Águilas B

Imagen de un partido entre el Cieza y el Águilas B / José Bermúdez

La Opinión

La Opinión

Tres partidos del grupo XIII de Tercera RFEF han sido aplazado por el temporal de viento que azota a la Región este fin de semana. Ayer no se llegó a disputar el Águilas B-Real Murcia Imperial, mientras que hoy tampoco se jugarán los duelos Atlético Santa Cruz-Santomera y Pulpileño-Yeclano B. Para mañana domingo están previstos los enfrentamientos Minerva-Muleño (11:30), El Palmar-Bala Azul (12:00), UCAM Murcia B-Cartagena B (16:00), Mazarrón-Olímpico (16:15), Molinense-Caravaca (17:00) y Deportivo Marítimo-CD Cieza (17:00), aunque todos están pendientes de la evolución en las próximas horas. Asimismo, en el grupo II de Primera RFEF, también ha sido aplazado el Eldense-Villarreal B previsto para hoy, y también pende de un hilo el Hércules-Antequera del domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents