Tres partidos de Tercera RFEF son aplazados por el temporal de viento en la Región

Tres partidos del grupo XIII de Tercera RFEF han sido aplazado por el temporal de viento que azota a la Región este fin de semana. Ayer no se llegó a disputar el Águilas B-Real Murcia Imperial, mientras que hoy tampoco se jugarán los duelos Atlético Santa Cruz-Santomera y Pulpileño-Yeclano B. Para mañana domingo están previstos los enfrentamientos Minerva-Muleño (11:30), El Palmar-Bala Azul (12:00), UCAM Murcia B-Cartagena B (16:00), Mazarrón-Olímpico (16:15), Molinense-Caravaca (17:00) y Deportivo Marítimo-CD Cieza (17:00), aunque todos están pendientes de la evolución en las próximas horas. Asimismo, en el grupo II de Primera RFEF, también ha sido aplazado el Eldense-Villarreal B previsto para hoy, y también pende de un hilo el Hércules-Antequera del domingo.