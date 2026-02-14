Marc Soler reina en una Vuelta a Murcia sin segunda etapa por el viento

Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) se adjudicó la 46ª edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia al anularse la segunda etapa por el fuerte viento. La AEMET confirmó desde la medianoche la alerta naranja en la Vega del Segura, principal zona por la que debía discurrir la cita. En paralelo al control de firmas protocolario, los equipos se reunieron con los jueces de carrera y se decidió acortar el recorrido a unos 148 kilómetros, unos 30 menos que el trazado inicial, eliminando el paso por El Berro, Pliego y Mula.

La carrera salió de la capital con un neutralizado algo más largo de lo previsto buscando el Alto del Collado Bermejo, el primero de los dos puertos junto a la Cresta del Gallo que debían subirse en la etapa definitiva. Cuando apenas se habían completado unos 25 kilómetros los jueces decidieron neutralizar la prueba. Después de unos momentos de incertidumbre, se optó por suspender la segunda etapa definitivamente, dejando la jornada sin ganador y dando por vencedor de la general al ciclista catalán del UAE.

La decisión de la suspensión de la ronda vino acompañada de un trazado final de exhibición de apenas 10 kilómetros por las calles de Santomera repartido en dos vueltas. Los corredores se trasladaron en sus autobuses al municipio santomerano y se procedió a dar una nueva salida. Las clasificaciones no sufrieron alteraciones respecto a la primera etapa, por lo que el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates - XRG) y el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) escoltaron a Soler en el podium.

El ganador de la general explicó que las ráfagas de viento fueron bastante peligrosas durante los pocos kilómetros que pudo completar el pelotón: “Las rachas te echaban de la carretera”. Marc Soler añadió que el retorno de Sierra Espuña hacia Murcia con aire a favor podría haber sido incluso más peligroso para el pelotón. “Es fácil hablar cuando no eres el implicado, como otros corredores que se han ido fuera”, explicó el vencedor de la cita sobre la opción de haber seguido disputando la prueba. “Tenemos que mirar por la seguridad y hemos intentado que ocurriese lo mejor para todos”, sentenció el ciclista barcelonés.

Soler se llevó también la clasificación de la montaña al coronar en primer lugar el Alto Virgen del Castillo en Yecla en la primera etapa. El maillot azul de los jóvenes recayó sobre el alicantino Héctor Álvarez, integrante de la Selección Española sub-23. El ránking por equipos quedó encabezado por el UAE Team Emirates - XRG por delante del Bahrain Victorious y el Pinarello Q36.5.

César Pérez, resignado

La cancelación de la prueba creó cierta discordia en el seno del pelotón. La suspensión, tomada en pos de la seguridad de los corredores, no vino acompañada de un recorrido alternativo. “Las decisiones que se han tomado han sido por el bien de la carrera y de dar un espectáculo digno, pero las condiciones no acompañaban”, expresó César Pérez. El ciclista murciano del Kern Pharma lamentó que no se plantease otro tipo de recorrido: “Podríamos haber tenido más opciones sobre la mesa que no se han planteado y espero que esto sirva para que no vuelva a pasar en la Vuelta”.

Álvaro García, el joven caravaqueño que vistió los colores del combinado nacional, también lamentó la neutralización de la prueba: “Ha sido una pena tener esta meteorología y además no podemos sacar conclusiones porque ayer solo corrimos dos horas y hoy una”.