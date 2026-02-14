Un Real Murcia justo de efectivos para Alcorcón

Después del parón obligado por la meteorología, el Real Murcia vuelve a competir este domingo (20.30 horas) por puntos imprescindibles en la búsqueda del objetivo. A dos días del encuentro, el técnico murcianista analizó el duelo en Santo Domingo, al rival y a su propio equipo, que lleva toda la temporada sufriendo con las lesiones. Tiene buenas y malas noticias el técnico asturiano en cuanto a su plantilla. No recupera a los lesionados, suma una ausencia por sanción y tiene otros tres jugadores apercibidos. Pero cuenta definitivamente con Moyita y con el recién incorporado Juanto Ortuño.

Lo primero que hizo Adrián Colunga cuando se sentó ante los medios de comunicación fue lamentar el parón involuntario de la pasada semana. «Teníamos muchas ganas de jugar el partido de la semana pasada y veníamos entrenando muy bien. Como parte positiva, hemos ganado una semana de recuperación para los lesionados y metemos conceptos», afirmó. No obstante, pese a ganar tiempo, no ha sido suficiente para recuperar jugadores.

Repasó el entrenador el parte de bajas de su plantilla. Confirmó que el defensa central Jon García, firmado en enero, «no llegará», como tampoco lo harán Alberto González y Héctor Pérez. «Siguen recuperándose y esperemos tenerlos cuanto antes», fue todo lo que pudo decir el asturiano.

A las bajas de los tres centrales se une la del sancionado Jorge Mier, pieza fundamental del esquema del entrenador. Por tanto, tendrá cuatro futbolistas para la línea de cuatro. Jugarán en Santo Domingo, inevitablemente, los cuatro defensas disponibles: David Vicente, Jorge Sánchez, Óscar Gil y Cristo Romero. «Yo quiero tenerlos a todos y es una faena porque este fin de semana tenemos cuatro defensas. Es lo que hay. Vamos con la mentalidad de ganar, aunque David Vicente tenga cuatro tarjetas», dijo. Por ahora, no le interesa hablar del derbi. «Lo que pase después ya se verá».

En el otro lado de la balanza están tanto Sergio Moyita como Juanto Ortuño. El primero ya disputó minutos contra el Teruel en la última jornada y Colunga cree que está disponible. «Moyita está entrenando muy bien y va a más. Son tres meses de lesión. Pero puede salir en el once», confirmó. «Ojalá esté a su nivel cuanto antes porque nos va a ayudar muchísimo», añadió Colunga.

También confirmó el buen momento del recién fichado Juanto Ortuño. «Juanto llevaba acumulación de minutos, pero está entrenando fantástico. Físicamente está fenomenal y puede ser de la partida perfectamente. Estamos contentos por su estado», desveló el preparador.

En cuanto al momento clasificatorio del equipo, el conjunto grana está en una mala racha que no le ha permitido ganar en las últimas cuatro jornadas, pero Colunga no tiene presión. «No hay presión. Hay que ganar, ganar, ganar y ganar. Y eso es muy complicado. Tenemos ganas de cambiar la dinámica, porque ganando se facilita todo. Estamos más contentos y ves el objetivo más cerca. Trabajamos para ganar todos los partidos», reiteró.

Sobre el rival, el entrenador del Real Murcia comentó que es un equipo que «propone mucho con un juego interior con capacidad para recibir entre líneas». Adrián Colunga quiere «controlar el balón parado» y, sobre todo, su obsesión es «competir».

«Siempre trabajamos el balón parado. Analizamos cómo llegan los rivales al área y hay diferencias. El Alcorcón tiene capacidad para crear y para finalizar. Acumulan gente en el área y tenemos que estar bien en todas las fases», comentó. «Tenemos que atacar muy bien para evitar problemas derivados en defensa», apuntó.

Por último, Colunga expresó su preferencia por los horarios «que mejor le vengan a la afición». «No lo podemos controlar y nos adaptamos, pero querríamos el que mejor le venga a la afición porque sentimos mucho el cariño y queremos que disfrute», concluyó ante la disputa de otro encuentro a las 20.30 horas de la noche.

Noticias relacionadas

El viernes 6, en casa a las siete

La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado el horario para la jornada 27 en la que el Real Murcia se enfrenta al Sanluqueño. Será el viernes 6 de marzo a las 19.00 horas en el Estadio Nueva Condomina.