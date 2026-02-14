Raúl Guillén: “Es nuestro partido, tanto para mí en lo individual como para el equipo”

El FC Cartagena afronta el duelo de mañana ante el Marbella en el Cartagonova (18.15 horas) tras una semana diferente de trabajo marcada por el aplazamiento del encuentro frente al Sevilla Atlético. Para su entrenador, Raúl Guillén, estos días han servido para preparar con más detalle el partido y reforzar aspectos clave del equipo.

El técnico albinegro valoró positivamente haber contado con más tiempo para entrenar y trasladar sus ideas al grupo. “Deportivamente nos ha venido muy bien porque han sido semanas más largas”, explicó. Desde el momento en que se confirmó la suspensión del anterior encuentro, el mensaje al vestuario fue claro: “Cabeza en Marbella, Marbella y Marbella”.

Guillén destacó el esfuerzo realizado por la plantilla durante la semana, en la que el equipo ha trabajado intensamente tanto en el plano físico como táctico, adaptándose incluso a las condiciones meteorológicas. “Tenemos que irnos a lo básico y hacernos muy fuertes en eso”, señaló el entrenador, satisfecho con la respuesta de sus jugadores y confiado en que el trabajo se refleje en el terreno de juego.

En cuanto al estado de la plantilla, el preparador cartagenerista confirmó que dispone de todos sus efectivos salvo el defensa Marco Carrascal, que ya se entrena sobre el césped y avanza en su recuperación. También analizó la evolución de los refuerzos invernales, algunos de los cuales llegaron con menor ritmo competitivo. “Yanis desde el primer momento llegó y besó el santo, pero otros jugadores necesitaban más rodaje. Están adaptándose bien y llegando a su mejor nivel”, explicó, destacando también el potencial de Benito en ataque.

Raul Guillén / Prensa FC Cartagena

El encuentro frente al Marbella es considerado clave por el técnico, tanto por la situación clasificatoria como por lo que puede suponer a nivel anímico. “Llegamos con todo puesto, toda la carne en el asador. Es nuestro partido, tanto para mí en lo individual como para el equipo”, afirmó Guillén, convencido de que un triunfo puede suponer “un cambio de inercia” que refuerce la confianza del grupo y le permita aspirar a objetivos más ambiciosos.

Uno de los principales focos del trabajo durante estos días ha sido la mejora defensiva. El entrenador es consciente de los problemas del equipo en este apartado y ha insistido en reforzar la solidez colectiva. “Las casas se construyen desde los cimientos y lo más importante es que el equipo corte esa sangría de goles encajados. Queremos un equipo que se vea como un bloque, muy junto y muy arropado”, señaló. Para Guillén, mantener la portería a cero es fundamental para ganar seguridad y aumentar las opciones de victoria.

Pese a que el conjunto marbellí ocupa posiciones bajas en la clasificación, el técnico albinegro no se fía del rival y subrayó que el equipo ha preparado el choque con la máxima exigencia. “No miramos si está arriba o abajo. Da igual que sea Marbella que cualquier otro rival. Tiene muchas cosas buenas y creemos que hemos trabajado bien para contrarrestarlas”, aseguró.

Noticias relacionadas

Con este planteamiento, el Cartagena encara el compromiso con la intención de sumar tres puntos que impulsen su situación en la tabla y refuercen el crecimiento del equipo en este tramo de la temporada.