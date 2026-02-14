Pedro Paredes y Marta Sánchez reinan en La Atalaya de Cartagena

Las sendas de La Atalaya de Cartagena, por los que también transcurre la parte final de la Ruta de las Fortalezas, en una jornada ventosa, han sido el escenario por donde se ha desarrollado la carrera King Of The Moutain, un trail de montaña organizado por Lineadesalida y La Senda del Jabalí en colaboración con el ayuntamiento de Cartagena. El recorrido, de 14 kilómetros, ha presentado un desnivel positivo de unos 700 metros.

Pedro Paredes López, con un tiempo de 1h.05:53, y Marta Sánchez Pérez, del Alma Fit Healthy, con 1h.28:37, han sido los triunfadores en una jornada dura para la práctica del running. Pese a ello, han sido casi cuatrocientos los participantes que han tomado la salida.

El podio masculino lo han completado Carlos Mateo Buitrago, con 1h.06:56, y Agustín Hernández Dávila, del Roller Masters de La Unión, con 1h.07:11. Tras Sánchez, en mujeres, han concluido Laura Prieto Novo, con 1h.29:24, y Lorena Ríos Gutiérrez, del Paquetazos Drill Tem, con 1h.30:08.

Campeones por categorías

Por categorías, en hombres los ganadores han sido Pedro Paredes (King), Carlos Mateo (senior), Agustín Hernández (veteranos A), Óscar de Francisco Ortiz (veteranos B) y Antonio Guillermo Conesa (veteranos C); y en mujeres, Marta Sánchez (Queen), Laura Prieto (senior), Lorena Ríos (veteranas A), Esther Sánchez (veteranas B) y Mari Ángeles López Bueno (veteranas C).