Carreras populares
Pedro Paredes y Marta Sánchez reinan en La Atalaya de Cartagena
La prueba de trail, celebrada bajo un intenso viento, ha tenido un recorrido de 14 kilómetros
Las sendas de La Atalaya de Cartagena, por los que también transcurre la parte final de la Ruta de las Fortalezas, en una jornada ventosa, han sido el escenario por donde se ha desarrollado la carrera King Of The Moutain, un trail de montaña organizado por Lineadesalida y La Senda del Jabalí en colaboración con el ayuntamiento de Cartagena. El recorrido, de 14 kilómetros, ha presentado un desnivel positivo de unos 700 metros.
Pedro Paredes López, con un tiempo de 1h.05:53, y Marta Sánchez Pérez, del Alma Fit Healthy, con 1h.28:37, han sido los triunfadores en una jornada dura para la práctica del running. Pese a ello, han sido casi cuatrocientos los participantes que han tomado la salida.
El podio masculino lo han completado Carlos Mateo Buitrago, con 1h.06:56, y Agustín Hernández Dávila, del Roller Masters de La Unión, con 1h.07:11. Tras Sánchez, en mujeres, han concluido Laura Prieto Novo, con 1h.29:24, y Lorena Ríos Gutiérrez, del Paquetazos Drill Tem, con 1h.30:08.
Campeones por categorías
Por categorías, en hombres los ganadores han sido Pedro Paredes (King), Carlos Mateo (senior), Agustín Hernández (veteranos A), Óscar de Francisco Ortiz (veteranos B) y Antonio Guillermo Conesa (veteranos C); y en mujeres, Marta Sánchez (Queen), Laura Prieto (senior), Lorena Ríos (veteranas A), Esther Sánchez (veteranas B) y Mari Ángeles López Bueno (veteranas C).
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio
- El viento obliga a cancelar actos del Carnaval y otras actividades en la Región: consulta los cambios
- Cierran más de medio centenar de comercios tradicionales en dos años en los barrios y diputaciones de Cartagena