Partido trampa para el Lorca ante un colista peligroso

Esta tarde, a las cinco en la Ciudad Deportiva del Málaga, se va a disputar el único partido adelantado a hoy sábado correspondiente a la jornada veintitrés del grupo IV de la Segunda RFEF que va a enfrentar al Atlético Malagueño y al Lorca Deportiva.

Es un choque considerado como trampa, ya que los números dan como favorito al Lorca Deportiva, que lleva una racha de tres partidos sin perder. Dos victorias consecutivas le han situado sexto a un punto de los lugares de playo ff de ascenso. A tenor de lo demostrado ante el Recreativo de Huelva, La Unión y UCAM Murcia, está en un momento dulce. No solo de resultados, si no también de juego.

Por su parte, el filial malacitano es el colista del grupo con solo tres victorias. Está a doce puntos de la salvación. Es el más goleado. Por lo tanto, los jóvenes locales no tienen mucho que perder, pero sí que ganar. El Lorca, que ya venció con apuros en la primera vuelta por la mínima, tiene la gran oportunidad de sumar tres puntos que le permitan seguir con el dedo pulgar hacia arriba.

El técnico, Sebas López, tiene a todos los efectivos disponibles, aunque Álvaro Martínez y Arruabarrena están con molestias. El entrenador aguileño ya si tiene fondo de armario para elegir, pero lo normal es que repita el mismo once que venció y convenció al UCAM la pasada jornada. El centrocampista Willy está apercibido de sanción.

Noticias relacionadas

Sebas López ha comentado que «tenemos una oportunidad irrepetible para seguir enganchados arriba. El Malagueño no tiene tan mal equipo como para ir colista. Te puede generar muchos problemas si no hacemos las cosas bien. Yo le doy mucha importancia a este partido. Con la llegada del nuevo entrenador, ese equipo ha evolucionado mucho». El colegiado extremeño José Antonio Muñoz será el encargado de dirigir el partido.