El parón da un respiro a la plantilla del FC Cartagena

Tiene el Fútbol Club Cartagena un reto mayúsculo por delante. Dos semanas y cuatro partidos que marcarán inevitablemente la temporada. Marbella, Real Murcia, Sevilla Atlético y Sabadell. El curso entra en una fase decisiva, y más teniendo en cuenta el lastre que arrastra el cuadro albinegro en cuanto a puntuación.

Si quiere pelear por su objetivo de principio de temporada el Cartagena, no le queda otra que ganar la mayoría de esos cuatro partidos. Por suerte, el parón obligado por las tormentas que afectaron a la península el pasado fin de semana ha ayudado a asentar al equipo en cuanto a forma física de cara a este tramo. Los lesionados han ganado tiempo y los recién llegados se han puesto al nivel de sus compañeros.

Se vio obligado el conjunto albinegro a parar. Su partido de la pasada semana, al igual que otros tres del grupo 2 de Primera RFEF, fue suspendido debido a las tormentas que provocaron inundaciones en algunos puntos del sur de España. Este hecho circunstancial ha podido venir bien a un equipo que estaba sumido en una mala racha, sin un rumbo claro y con varios contratiempos físicos en la plantilla.

Por un lado, a nivel psicológico, estas dos semanas sin competición han podido servir al Cartagena como un ‘tiempo muerto’. No necesitaba el equipo de Raúl Guillén descanso físico, sino mental. Con tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos, el grupo no encontraba su camino y la marcha de Javi Rey pudo haber desestabilizado al vestuario. De hecho, sólo transcurrieron tres días entre la salida del entrenador y el partido en Alicante frente al Hércules. Una semana extra para analizar la situación y asimilar los nuevos conceptos de Guillén puede marcar la diferencia entre un resultado u otro.

Enfermería

Más allá del plano mental, clave en el deporte a cualquier nivel, está el plano físico. Por un lado, Alfredo Ortuño sufrió una pequeña rotura muscular en el partido contra el Europa en en el Cartagonova del pasado 24 de enero y el retraso de la competición da más opciones de jugar al yeclano. Esta semana, el delantero ha completado varias sesiones con el resto del grupo. Si bien sus sensaciones son buenas y ha acortado su recuperación a dos semanas, le conviene al Cartagena prevenir otra lesión en el bíceps femoral que pudiera alargar su ausencia. Si no pasa nada, estará en la convocatoria y se espera su regreso en el derbi.

Nil Jiménez, que no jugó en Alicante contra el Hércules y tampoco contra el Águilas en el amistoso preparado por los partidos aplazados, también entrena con el equipo y estará sin problemas contra el Marbella este domingo. Al igual que Kevin Sánchez, que sufrió un fuerte golpe contra el cuadro costero que no fue a mayores.

Noticias relacionadas

Por último, el descanso también ha venido bien a los fichajes de invierno de cara a su puesta a punto. Aunque Yanis Rahmani, Benito Ramírez y Eneko Ebro ya han debutado, sólo el central parece estar en su cien por cien físico. Por contra, Jean Jules aún no ha jugado y ha ido mejorando entrenamiento a entrenamiento su condición. Se espera que pueda debutar este fin de semana. Con todos disponibles, Raúl Guillén prepara su primer partido al mando del Cartagena.