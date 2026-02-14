Fútbol
Más de nueve mil entradas vendidas para el derbi
En Cartagena se han despachado seiscientas localidades de las cuatro mil a disposición
V. Rivera Torregrosa
El partido más esperado del curso en Nueva Condomina se acerca. Sólo queda algo más de una semana para vivir el derbi regional de la segunda vuelta en tierras murcianas, que servirá como revancha al disputado hace dos meses y medio en el Cartagonova.
Ante la cercanía del duelo de máxima expectación, el Real Murcia anunció ayer, a través de sus canales oficiales de comunicación, el ritmo de venta de las entradas. Más de 9.000 localidades se han vendido ya, contando abonados y no abonados, dado que los socios del Real Murcia deberán pagar por este partido, escogido como ‘Día del club’.
Hasta este domingo 15 de febrero tienen los abonados del Real Murcia para retirar su entrada correspondiente en su butaca asignada durante todo el año. Después de esta fecha, los asientos de los abonados se liberarán para su venta general. Los precios para los socios del conjunto grana estaban fijados en los 13 euros en los fondos, 15 en el lateral y 17 en tribuna preferente. Para no abonados, los precios van desde los 25 euros en fondos y lateral, 30 en tribuna y 70 en zonas especiales.
De las 4.000 entradas puestas a la venta para la afición visitante, ya se han adquirido más de 600. Ambos partidos previos al derbi pueden marcar la asistencia final al encuentro del día 22, que se estima cerca de los 22.000 espectadores.
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura