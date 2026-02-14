Más de nueve mil entradas vendidas para el derbi

El partido más esperado del curso en Nueva Condomina se acerca. Sólo queda algo más de una semana para vivir el derbi regional de la segunda vuelta en tierras murcianas, que servirá como revancha al disputado hace dos meses y medio en el Cartagonova.

Ante la cercanía del duelo de máxima expectación, el Real Murcia anunció ayer, a través de sus canales oficiales de comunicación, el ritmo de venta de las entradas. Más de 9.000 localidades se han vendido ya, contando abonados y no abonados, dado que los socios del Real Murcia deberán pagar por este partido, escogido como ‘Día del club’.

Hasta este domingo 15 de febrero tienen los abonados del Real Murcia para retirar su entrada correspondiente en su butaca asignada durante todo el año. Después de esta fecha, los asientos de los abonados se liberarán para su venta general. Los precios para los socios del conjunto grana estaban fijados en los 13 euros en los fondos, 15 en el lateral y 17 en tribuna preferente. Para no abonados, los precios van desde los 25 euros en fondos y lateral, 30 en tribuna y 70 en zonas especiales.

De las 4.000 entradas puestas a la venta para la afición visitante, ya se han adquirido más de 600. Ambos partidos previos al derbi pueden marcar la asistencia final al encuentro del día 22, que se estima cerca de los 22.000 espectadores.