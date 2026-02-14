Motociclismo
El murciano Álvaro Carpe, el mejor en los test de pretemporada de Jerez
Máximo Martínez Quiles es sexto en la primera jornada de entrenamientos
El murciano Álvaro Carpe, KTJ Ajo Motorsport, comenzó los test de pretemporada en Jerez de cara al Campeonato del Mundo de Motociclismo que comenzará el 1 de marzo en Tailandia, marcando el mejor tiempo en la primera jornada de trabajo que espera a los pilotos de la categoría pequeña en el trazado andaluz. Carpe, que el año pasado fue cuarto en el campeonato en su debut, fue el único piloto capaz de bajar de 1:45 -marcó un registro de 1:44.980- en una jornada donde todos los participantes se dedicaron a acumular kilómetros y a realizar diversas pruebas en sus motocicletas.
Carpe, que parte como uno de los favoritos a ganar el título en 2026 junto a otro murciano, Máximo Martínez Quiles, superó a Guido Pini (Leopard Racing), que marcó un tiempo de 1:45.044. La tercera plaza fue para el británico Scott Ogden, que paró el crono en 1:45.157.
Más atrás, en la sexta posición, con un tiempo de 1:45.241, concluyó Máximo Martínez Quiles, del Team Aspar, el murciano que revolucionó en 2025 el campeonato y que se quedó muy cerca del subcampeonato pese a perderse hasta cuatro carreras.
