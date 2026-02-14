Miriam Andreu y Fran Pelegrín, mejores deportistas de Lorca

La concejalía de Deportes del ayuntamiento de Lorca y la Asociación de la Prensa Deportiva de Lorca han hecho público el listado de deportistas y entidades galardonadas en la trigésimo segunda edición de la Gala del Deporte de Lorca, que tendrá lugar el próximo sábdo 7 de marzo en el Auditorio Margarita Lozano, a partir de las 19.30 horas. La comisión de selección de los premios está formada por el alcalde, el concejal de Deportes, un portavoz de cada partido político con representación municipal, miembros de la prensa deportiva local, técnicos municipales de la concejalía de Deportes, así como otras personas cualificadas y con reconocimiento en el ámbito del deporte.

El premio en categoría absoluta femenina por el nivel alcanzado en su disciplina ha recaído en la tiratleta Miriam Andreu Díaz, medalla de bronce en categoría Élite en el Campeonato de España de Acuatlón, además de haber ganado el bronce en categoría Élite en el Campeonato de España de Triatlón por Comunidades Autónomas, y Top 10 en categoría Élite en el Campeonato de España de Triatlón de Águilas. Además, en categoría sub-23 consiguió varios podios en Campeonatos de España.

En hombres ha recaído en el también triatleta Francisco Javier Pelegrín Martínez, medalla de bronce en categoría Élite en el Campeonato de España de Duatlón Cross y medalla de bronce por equipos en el Campeonato de España de Duatlón por clubes, además de haber obtenido en categoría sub-23 podios en prestigiosas pruebas de carácter internacional y nacional.

El Club de Fútbol Lorca Deportiva recibirá el premio al Mejor equipo de categoría absoluta por el ascenso a 2ª RFEF en la temporada 2024-2025.

El premio a la mejor deportista lorquina promesa lo compartirán las judocas Irene Piña Reverte y Silvia García Lorente.

En categoría masculina, el premio al mejor deportista promesa ha sido otorgado a Cristóbal Javier Cáceres Carrión, campeón de España en categoría Junior 1 de la Copa de España 2025 de Natación en Aguas Abiertas y medalla de plata en junior.

El premio a la gesta deportiva más destacada se entregará a Manuel García Sánchez. Con 51 años se proclamó campeón en la modalidad de parejas del Ultra Trail Bosques del Sur, celebrada en Cazorla, sobre una distancia de 70 kilómetros y 3.702 metros de desnivel positivo.

El premio a la ‘Dedicación deportiva’ ha recaído en Joaquín Giner Manzanares por "su ejemplar trayectoria y compromiso con el deporte lorquino, su incansable dedicación y valiosa contribución a la promoción, organización y desarrollo de pruebas y eventos deportivos, especialmente en la modalidad de orientación, así como en otras disciplinas como carreras populares y torneos de ajedrez, destacando igualmente su excelencia y rigurosidad en la gestión deportiva a nivel de club", destaca el jurado.

Además, dos empresas, Mundo Inmobiliaria y Marcos Automoción, serán reconocidas por su apoyo al deporte.

El premio a la mejor promoción y difusión del deporte en edad escolar por parte de los centros de enseñanza del municipio recae en el CEIP Casa del Niño, por su activa participación en el Programa de Deporte Escolar 2024-2025.

A la Vuelta a Sierra Espuña se le otorga el premio al evento deportivo organizado en la Región de Murcia.

Como en ediciones anteriores de los premios del deporte lorquino, la comisión organizadora de los mismos también ha otorgado menciones especiales. En esta ocasión han sido tres:

Equipo inclusivo Gol de Corazón Infinito.

Jimena Hernández Corbalán . Medalla de oro en peso y medalla de bronce en 100 metros lisos en los European Para Youth Games 2025 y mejor atleta femenina sub-18 en el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo.

. Medalla de oro en peso y medalla de bronce en 100 metros lisos en los European Para Youth Games 2025 y mejor atleta femenina sub-18 en el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo. Kevin Méndez Martínez. Medalla de bronce en una prueba de la Copa del Mundo de Paratriatlón para personas con discapacidad visual celebrada en La Paz (Chile).

Las invitaciones para acudir a la Gala del Deporte de Lorca se podrán recoger gratuitamente a partir de la próxima semana en la Casa del Deporte.