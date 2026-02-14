El Lorca Deportiva se conforma con un empate ante el Malagueño

El Lorca Deportiva, que vistió de rojo carmesí, no pasó del empate ante el colista Atlético Malagueño (1-1). Una igualada con sabor a derrota por varios motivos. A los jugadores lorquinistas les faltó lo que demostraron en los últimos encuentros, intensidad y ritmo. Álex Peque volvió a adelantar a su equipo con un golazo, pero un acción a balón parado mal defendida por la zaga visitante, permitió al joven equipo local igualar la contienda. En el tramo final los lorquinistas dispusieron de varias ocasiones, pero no estuvieron acertados. Debutó Williams de Camargo en un duelo donde el equipo de la Ciudad del Sol perdió una gran oportunidad para seguir por la senda de las victorias. El Lorca volverá a jugar el próximo domingo, a las seis, ante el Atletico Antoniano en el Artés Carrasco.

El técnico aguileño del Lorca Deportiva, Sebas López, no se complicó con la alineación. Lo que funciona, mejor no tocarlo, debió pensar. Repitió el mismo once que tan buen partido realizó ante el UCAM. Sin embargo, a las primeras de cambio, los lorquinistas sufrieron un contratiempo. Corría el minuto nueve cuando en la primera carrera por la derecha del veterano Soler, se rompió. Pidió el cambio y salió a sustituirle Gabri López.

Mantuvo la confianza en el joven meta cedido por el Granada Fran Árbol. Jaime Escobar en la derecha, el bullense Morros en la izquierda con Fromsa y Sergi en el centro de la zaga. En la parcela central, Dani García, que se mantiene en el eje con el 'mariscal', y Willy como escudero.

Soler empezó de extremo derecho, pero después salió Gabri Lopez. El futbolitas natural de Albudeite Álex Peque, en la izquierda, con Adri Heredia de enganche y Naranjo en punta. En total, cuatro jugadores menores de veintitrés años en el once inicial.

El fuerte viento dificultó el juego. El Lorca quería tener el balón, combinar entre líneas, pero no había buenas conexiones. Demasiadas imprecisiones en los visitantes.

El Lorca empezó teniendo el balón, pero a partir del minuto quince fue el conjunto local quien se adueñó del control del partido. Llegaba con más insistencia al área lorquinista, pero con demasiadas imprecisiones.

Los lorquinistas no terminaban de hacerse con el control del partido. El ímpetu de los locales les permitia ganar los duelos. El filial del Málaga tenía Más prisa, no quería interrupciones, mientras que el Lorca intentaba imponer el ritmo y marcar los tiempos.

El Lorca tenía el viento a favor, pero daba la impresión que no sabia jugar con él. Llegada la media hora de juego, nada que echarse a la boca por ninguno de los contendientes. Partido muy aburrido para el espectador. Los porteros solo tuvieron que intervenir para sacar de portería.

Los visitantes concedieron demasiadas faltas laterales, pero el viento en contra de los locales estaba siendo su aliado en esas acciones.

Los jugadores del Lorca no mostraban la intensidad de los últimos partidos y se cargaron de amonestaciones. Hasta tres en el primer tiempo.

Una de esas faltas laterales que concedió Jaime Escobar, cerca del banderín de córner, supuso un susto para la parroquia lorquina. Juanfra botó la infracción desde la izquierda y Rosa, de cabeza, estrelló el cuero en el larguero. La acción más peligrosa hasta ese momento.

El Lorca Deportiva despertó en los últimos minutos del primer tiempo. En el cuarenta y uno, error de Mateos que resuelve después, aunque Naranjo estrelló un balón en el palo.

Fue un aviso. Tres minutos después, recibió Álex Peque en la derecha, se abrió y, con su pierna menos buena, la izquierda, sacó un disparo certero cuyo balón besó la escuadra. Un golazo. Cuarto gol del albudeitero en la presente temporada, que ya marcó otro gran tanto la pasada jornada. Terminó el primer tiempo con ventaja visitante merced a una buena defensa, sin un gran dispendio de juego, pero decidió el golazo de Álex Peque.

Habían cambiado la tornas en el segundo tiempo, ya que el viento pasaba a ser un enemigo a tener en cuenta para la portería de Fran Árbol. Los visitantes se seguían complicando la vida con la amonestaciones. Sin ser un partido bronco, el colegiado de Don Benito ya les había mostrado cinco antes del primer cuarto de hora de la reanudación.

Ficha técnica Atlético Malagueño: Mateos, Ángel, Ibón, Benito (Chamorro, 46), Arriaza, Rosa (Gorka, 63), Juanfra, Marcos (Alberto, 63), Houssam (Rubén, 78), Salva (Lucas, 84) y Alfonso. Lorca Deportiva: Fran Árbol, Soler (Gabri López, 9) (Álvaro Martínez, 57), Morros, Sergi, Fromsa, Dani Garcia, Willy (Williams, 87), Jaime Escobar, Álex Peque, Adri Heredia (Acevedo, 57) y Naranjo (Carrasco, 87). Goles: 0-1. Minuto 44: Álex Peque. 1-1. Minuto 69: Alfonso. Árbitro: José Antonio Muñoz (Extremeño). Por parte local mostró cartulina a Ibón. Por parte visitante amonestó a Morros, Jaime Escobar, Gabri López, Naranjo, Acevedo, Sergi y Dani Garcia. Campo: Ciudad Deportiva del Málaga. 800 personas.

Sebas López no lo estaba viendo claro pese a ir ganando porque había jugadores que estaban aportando muy poco. Gabri López, que había recibido una tarjeta y un golpe, dejó el campo al igual que Adri Heredia. Con Acevedo en banda y Álvaro Martínez en la parcela ancha, el técnico lorquinista buscaba más consistencia.

Un balón parado mal defendido supuso el empate del filial del Málaga. En el minuto sesenta y nueve se produjo un córner a la derecha de Fran Árbol, tras varios rechaces dentro del área, nadie acertó a despejar y, ante la mirada de los defensores visitantes, Alfonso solo tuvo que empujar a la red. Muy mal los lorquinistas en esta acción.

El Lorca reaccionó y Willy pudo marcar poco después, pero su cabezazo salió cerca del larguero. Cinco minutos después, Naranjo protestó una pena máxima por un derribo dentro del área sobre él mismo. Sebas López decidió entonces jugársela, quizá demasiado tarde. Introdujo en el campo al debutante Williams y a Carrasco.

El primero de ellos protagonizó una gran acción que pudo ser el segundo de su equipo. Galopada por la izquierda, pero en los metros finales, no hubo un rematador certero. Gran oportunidad perdida del Lorca Deportiva.