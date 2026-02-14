A Valencia con amor: el UCAM Murcia vence al San Pablo Burgos antes de la Copa

El UCAM Murcia CB ha completado un brillante mes de febrero en la Liga Endesa al conseguir su decimocuarta victoria del curso ante el Recoletas San Pablo Burgos (101-82). Y es que el conjunto universitario ha conseguido su objetivo, que no era otro que no perder el rumbo antes de la gran cita marcada en rojo en el calendario.

Porque el equipo universitario no ha perdido la concentración antes de la Copa del Rey que se disputará en el Roig Arena. A Valencia llegará con los deberes hechos, con un ritmo de juego que ha enamorado al Palacio durante todos estos meses y que obtendrá su primera recompensa el próximo viernes, con los cuartos de final ante el Barça en la que será su tercera participación en este torneo de las últimas cinco ediciones.

Eso sí, no fue un partido nada plácido para el conjunto universitario. No logró encontrar su sitio durante muchos minutos ante un San Pablo Burgos que le creó serias dificultades con la defensa en zona, especialmente en el segundo cuarto, y después con el arranque de un tercer cuarto que llegó a situarse a tan solo tres puntos. Fue entonces cuando el UCAM tomó oxígeno y apareció Forrest desde el triple, mucho más letal en su rol de escolta que de base ante la baja por un proceso vírico de Radebaugh, que terminó por allanar el camino.

Quienes sí que se mantuvieron regulares fueron Dylan Ennis y Devonte Cacok, quienes con cuarenta puntos entre ambos, 21 para el pívot y 19 para el escolta, mantuvieron siempre una línea constante. En el tramo final, cuando el UCAM Murcia pudo desplegar su mejor versión, el pívot presentó su seria candidatura a ser MVP del mes de febrero al añadir 8 rebotes y un 26 de valoración a su puntuación.

Cacok domina al inicio

Arrancó el UCAM Murcia con su quinteto habitual y con unos primeros cinco minutos dominados por Devontae Cacok. El pívot universitario fue un rodillo en la zona para el Recoletas San Pablo Burgos durante todo el arranque, donde Ennis y DeJulius también consiguieron anotar. Con ocho de los primeros once puntos del equipo universitario con la firma de Cacok, el UCAM fue tomando temperatura hasta que un triple de Nakic provocó el tiempo muerto visitante (18-8). Llegaron las primeras rotaciones por parte de Sito Alonso y un triple de Ennis sobre la bocina rompió la zona que intentó plantar Fisac para cambiar el partido. Contestó el escolta así a un tiro exterior también convertido por Corbalán, pero fue entonces cuando llegaron los triples de Gudmundsson y Jackson junto a los primeros fallos ofensivos por parte del UCAM (21-15). No obstante, el 3/3 de Ennis del canadiense desde el triple terminó por dejar todo como estaba (28-15).

La zona de Fisac corta el ritmo

Se atascó definitivamente el UCAM en ataque en el comienzo del segundo cuarto, y lo pagó con un parcial de 0-6 que hizo que el San Pablo Burgos se acercase (28-21). Tres minutos tardó en anotar, al cortar la mala racha Kelan Martin desde el tiro libre, pero no terminaba de encontrarse cómodo el equipo universitario, especialmente en defensa. Fue entonces cuando una técnica sobre Sito Alonso, al protestar una acción sobre Happ, acercó definitivamente a los visitantes (28-25). Sin embargo, un triple sobre la bocina de Sant-Roos contra tabla fue el chispazo que buscaba un equipo murciano cuando segundos más tarde encendió la mecha con seis puntos consecutivos de Kelan Martin. El ala-pívot anotó primero desde la esquina, para después sacar el adicional a la contra (38-27) y así cortar de raíz la irrupción burgalesa. Aún así, la defensa en zona del Burgos no dejaba fluir ni desplegar al UCAM su poderío ofensivo y tuvo que pararlo Sito Alonso a dos minutos del descanso (44-36). Aunque dos canastas consecutivas de Ennis a la contra permitieron al equipo murciano cerrar la primera mitad con mejor sabor (48-39).

El San Pablo Burgos avisa de nuevo

El paso por vestuarios tampoco vino bien a un UCAM que no comenzó con buen pie la segunda mitad. Un parcial de 2-8, con los triples de Juan Rubio y Jackson, dieron alas a un San Pablo Burgos crecido en este tramo (50-47). Sin embargo, una técnica a Fisac permitió coger aire a los universitarios en el marcador. Lo necesitaba el cuadro murciano, porque los visitantes seguían apretando. Un mate a una mano de Samuels sobre Raieste congeló al Palacio, y lo peor es que acabó con el alero en el banquillo segundos más tarde cuando cometió su cuarta personal (53-49). El intercambio de canastas no beneficiaba a los de Sito Alonso en este tramo, al no terminar de despegar y darle más esperanzas a su rival (58-53). La prueba más evidente es que cuatro puntos consecutivos de Corbalán, y una falta en la que sacó tres tiros libres, apretaron otra vez el partido (62-59). Pero apareció Forrest por primera vez desde el triple, a un minuto para cerrar el cuarto, con dos lanzamientos consecutivos para poner fin a la fiesta burgalesa (68-61).

El UCAM encuentra el camino

Con Forrest junto a DeJulius, ante la baja de Radebaugh, el conjunto universitario se mostraba más letal y efectivo en ataque. Así llegaron dos triples más del norteamericano para abrir el desenlace, lo que permitió al UCAM mantener una cómoda ventaja en el tramo decisivo y Sant-Roos puso la puntilla a siete del final (77-65). Empezó a disfrutar sobre el parqué ahora el equipo universitario, con un juego más alegre y veloz, aunque no vino acompañado por el acierto. Aún así, fue suficiente para que el UCAM fuera cogiendo el tono que andaba buscando durante todo el encuentro y terminar de cerrar la victoria. Después de varias canastas rápidas y enlazar buenas defensas, apareció otra vez Sant-Roos, ahora desde el triple, para cerrar definitivamente el partido a menos de cuatro minutos para el final (89-69). A partir de ahí, quiso maquillar la diferencia el San Pablo Burgos, al no arrojar la toalla, ante un UCAM que controló sus revoluciones a la vez que Cacok mantenía intacta su candidatura para ser MVP del mes antes de poner rumbo a Valencia. No obstante, el tramo final se manchó con un rifirrafe que acabó con DeJulius eliminado tras una acción entre Jackson y Falk (101-82).