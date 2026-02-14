Liga Endesa: UCAM Murcia - Recoletas San Pablo Burgos, en directo

En directo: UCAM Murcia - Recoletas San Pablo Burgos (21.00 horas, DAZN)

Primer cuarto

Arrancó el UCAM Murcia con su quinteto habitual y con unos primeros cinco minutos dominados por Devontae Cacok. El pívot universitario fue un rodillo en la zona para el Recoletas San Pablo Burgos durante todo el arranque, donde Ennis y DeJulius también consiguieron anotar. Con ocho de los primeros once puntos del equipo universitario con la firma de Cacok, el UCAM fue tomando temperatura hasta que un triple de Nakic provocó el tiempo muerto visitante (18-8). Llegaron las primeras rotaciones por parte de Sito Alonso y un triple de Ennis sobre la bocina rompió la zona que intentó plantar Fisac para cambiar el partido. Contestó el escolta así a un tiro exterior también convertido por Corbalán, pero fue entonces cuando llegaron los triples de Gudmundsson y Jackson junto a los primeros fallos ofensivos por parte del UCAM (21-15). No obstante, el 3/3 de Ennis del canadiense desde el triple terminó por dejar todo como estaba (28-15).

Segundo cuarto

Se atascó definitivamente el UCAM en ataque en el comienzo del segundo cuarto, y lo pagó con un parcial de 0-6 que hizo que el San Pablo Burgos se acercase (28-21). Tres minutos tardó en anotar, al cortar la mala racha Kelan Martin desde el tiro libre, pero no terminaba de encontrarse cómodo el equipo universitario, especialmente en defensa. Fue entonces cuando una técnica sobre Sito Alonso, al protestar una acción sobre Happ, acercó definitivamente a los visitantes (28-25). Sin embargo, un triple sobre la bocina de Sant-Roos contra tabla fue el chispazo que buscaba un equipo murciano cuando segundos más tarde encendió la mecha con seis puntos consecutivos de Kelan Martin. El ala-pívot anotó primero desde la esquina, para después sacar el adicional a la contra (38-27) y así cortar de raíz la irrupción burgalesa. Aún así, la defensa en zona del Burgos no dejaba fluir ni desplegar al UCAM su poderío ofensivo y tuvo que pararlo Sito Alonso a dos minutos del descanso (44-36). Aunque dos canastas consecutivas de Ennis a la contra permitieron al equipo murciano cerrar la primera mitad con mejor sabor (48-39).