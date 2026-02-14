El Jimbee, a reencontrarse con su mejor versión

El Jimbee Cartagena afronta esta tarde (17:00 horas, La Liga Plus) una nueva jornada de Liga con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión. El conjunto rojiblanco recibe en el Palacio de los Deportes al Córdoba Patrimonio en un encuentro marcado por la necesidad de pasar página tras la derrota sufrida el pasado miércoles en Pamplona, donde cayó por 6-3 ante Osasuna Magna.

El equipo dirigido por Duda ocupa actualmente la quinta posición con 28 puntos, una situación cómoda en la clasificación pero que no oculta la distancia respecto al liderato, situado ya a doce puntos y en manos de ElPozo Murcia. Más allá de las cuentas clasificatorias, el choque ante el cuadro andaluz se presenta como una oportunidad para recuperar sensaciones y alcanzar la regularidad necesaria de cara al tramo decisivo de la temporada.

Con cuatro puntos de ventaja sobre el noveno clasificado, el Noia, y con la lógica apuntando a una clasificación sin sobresaltos para el play off, el principal reto del conjunto cartagenero pasa por consolidar su juego y fortalecer su identidad competitiva en esta segunda vuelta. La plantilla rojiblanca busca continuidad tanto en resultados como en rendimiento para afrontar con garantías los objetivos del curso.

El gran argumento del Jimbee Cartagena vuelve a ser su fortaleza como local. El equipo es el mejor anfitrión de la competición, con 21 puntos sumados en el Palacio, un rendimiento que contrasta con sus dificultades lejos de casa, donde únicamente ha logrado una victoria y siete puntos en lo que va de campeonato. Precisamente ese triunfo a domicilio llegó ante el Córdoba, al que goleó por 1-6, un precedente que refuerza el optimismo de cara al duelo de esta jornada.

Además, el técnico de Florianópolis recupera efectivos importantes para la cita. Tras conceder descanso a los internacionales en el desplazamiento a Pamplona, Chemi, Cortés, Pablo Ramírez y Mellado regresan a la convocatoria después de varios días de entrenamiento, reforzando el potencial del equipo en todas sus líneas.