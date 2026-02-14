Baloncesto
El Hozono Jairis defiende el cuarto puesto en Salamanca ante el Avenida
La francesa Marie Mané debuta esta tarde con el equipo de Alcantarilla
Efe
El Hozono Global Jairis Alcantarilla, con la novedad de la alero francesa Marie Mané, juega hoy en la pista del Perfumerías Avenida de Salamanca (19:00 horas, FEB.TV), su gran rival en la pelea por la cuarta plaza de la Liga Femenina Endesa de baloncesto y es que sólo un triunfo separan al conjunto murciano, que ocupa ese lugar en la tabla con un bagaje de 13 victorias y sietes derrotas, del charro, que aparece quinto con un 12-8.
El equipo alcantarillero afronta el choque después de haber ganado seis de los siete últimos que disputó, el más reciente por 53-72 en la cancha del IDK Euskotren. Las castellanas, por su parte, llegan con una racha abierta de tres triunfos, el último de ellos por un ajustado 69-70 en la cancha del Cadí La Seu. Por delante del Jairis y el Avenida están el Casademont Zaragoza y el Spar Girona, ambos con 18 partidos ganados y sólo dos perdidos, y el Valencia Basket, que lleva 15.
Para este choque ante un rival que se impuso en la primera vuelta en el pabellón Fausto Vicent (65-70 ), el técnico ilerdense podrá contar ya con Marie Mané, alero fichada esta semana y que vuelve a España tras haber jugado el pasado curso en Zaragoza y haber iniciado éste con el Spar Gran Canaria.
Enfrente, el conjunto dirigido por Anna Montañana, ex entrenadora jairista, cuenta con jóvenes talentos nacionales como Iyana Martín y Claudia Soriano, bien acompañadas por las experimentadas Andrea Vilaró y Belén Arrojo, quien fue capitana de las de Alcantarilla.
En cuanto a las internacionales ahí están Regan Magarity, Shavonte Zellous, Laura Spreafico, Abby Meyers, Virag Kiss, Khadijiah Cave y Mouss Djaldi-Tabdi, lesionada recientemente. «Es un equipo muy duro e intenso, capaz de correr muy bien la pista, sobre todo sus grandes, que van al rebote ofensivo, y tienen jugadoras con experiencia y talentos especiales como Iyana y Soriano», añadió el ilerdense.
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura