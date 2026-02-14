El Hozono Jairis defiende el cuarto puesto en Salamanca ante el Avenida

El Hozono Global Jairis Alcantarilla, con la novedad de la alero francesa Marie Mané, juega hoy en la pista del Perfumerías Avenida de Salamanca (19:00 horas, FEB.TV), su gran rival en la pelea por la cuarta plaza de la Liga Femenina Endesa de baloncesto y es que sólo un triunfo separan al conjunto murciano, que ocupa ese lugar en la tabla con un bagaje de 13 victorias y sietes derrotas, del charro, que aparece quinto con un 12-8.

El equipo alcantarillero afronta el choque después de haber ganado seis de los siete últimos que disputó, el más reciente por 53-72 en la cancha del IDK Euskotren. Las castellanas, por su parte, llegan con una racha abierta de tres triunfos, el último de ellos por un ajustado 69-70 en la cancha del Cadí La Seu. Por delante del Jairis y el Avenida están el Casademont Zaragoza y el Spar Girona, ambos con 18 partidos ganados y sólo dos perdidos, y el Valencia Basket, que lleva 15.

Marie Mané, nueva jugadora del Hozono Global Jairis, en un partido la pasada temporada con el Casademont Zaragoza / FEB

Para este choque ante un rival que se impuso en la primera vuelta en el pabellón Fausto Vicent (65-70 ), el técnico ilerdense podrá contar ya con Marie Mané, alero fichada esta semana y que vuelve a España tras haber jugado el pasado curso en Zaragoza y haber iniciado éste con el Spar Gran Canaria.

Enfrente, el conjunto dirigido por Anna Montañana, ex entrenadora jairista, cuenta con jóvenes talentos nacionales como Iyana Martín y Claudia Soriano, bien acompañadas por las experimentadas Andrea Vilaró y Belén Arrojo, quien fue capitana de las de Alcantarilla.

En cuanto a las internacionales ahí están Regan Magarity, Shavonte Zellous, Laura Spreafico, Abby Meyers, Virag Kiss, Khadijiah Cave y Mouss Djaldi-Tabdi, lesionada recientemente. «Es un equipo muy duro e intenso, capaz de correr muy bien la pista, sobre todo sus grandes, que van al rebote ofensivo, y tienen jugadoras con experiencia y talentos especiales como Iyana y Soriano», añadió el ilerdense.