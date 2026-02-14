El Hozono Global Jairis le rompe el corazón al Avenida en su casa

En una noche de tanteo y pulsos contenidos, el Hozono Jairis Jairis supo amar mejor que el Perfumerías Avenida Salamanca (53-65). Dominó un duelo rácano, esperó su momento y, cuando el rival dudó, asestó el golpe definitivo para llevarse el partido, el average y prolongar su romance con la victoria, asegurando la cuarta plaza de la Liga Femenina Endesa y escapándose de las salmantinas, a las que ahora tienen a dos triunfos y el enfrentamiento particular.

El inicio fue un cruce de miradas. Pocas canastas, muchas precauciones. Como dos amantes temerosos de entregarse demasiado pronto, ambos equipos cerraron espacios con las zonas propuestas por Montañana y Canut. Apenas los bloqueos y continuaciones de Gil aportaron algo de ternura a un primer cuarto falto de pasión, que cayó del lado murciano (12-16).

El segundo acto avanzó a ritmo de canción lenta, de esas que se bailan con más miedo a perder que ilusión por ganar. Sin triples en toda la primera mitad, el partido se llenó de imprecisiones y silencios incómodos. El Avenida acusaba el desgaste europeo, como quien llega a una cita con el corazón dividido. Jairis, en cambio, mostraba mayor determinación. El parcial de 6-10 consolidó su control y el 18-26 al descanso reflejaba una relación claramente inclinada hacia las decanas.

Morgan Bertsch, en una jugada en el poste bajo en el Perfumerías Avenida-Hozono Global Jairis / CB Avenida

Hasta el minuto 25 no llegó el primer triple, obra de Ekh, como esa declaración que rompe semanas de dudas. Le siguieron otro de la sueca y un tercero de Alba Prieto, que puso acento andaluz, muchos puntos en fases importantes y carácter al duelo. Tres flechazos que estiraron la máxima hasta el +11 (29-40). El Avenida reaccionó con orgullo para ajustar al 36-44 antes del último cuarto, pero la sensación era que Jairis tenía el control.

Ficha técnica Perfumerías Avenida Salamanca: Martin (5), Vilaró , Arrojo (8), Meyers (0), Kiss (7) - cinco inicial-; Soriano (2), Magarity (10), Spreafico (2) y Zellous (19). CB Hozono Global Jairis: Ayuso (2), Alarcón (7), Ekh (8), Berstch (14), Massey -cinco inicial-; Prieto (12), Mataix (2), Gil (12) y Mané (8). Marcador cada cuarto: 12-16, 18-26 (descanso), 36-44 y 53-65. Árbitros: Hurtado Almansa, Gómez Luque y Piñeiro Amondaray. Cancha: Wurzburg Silvia Domínguez. 800 espectadores.

El desenlace fue cuestión de serenidad. En un choque donde cada error pesaba como una palabra mal dicha, Mané clavó un triple que sonó a despedida (38-52). Fue el principio del fin. Jairis sabía lo que quería y no esperó a que su rival resolviera sus inseguridades. No era tiempo de ser sólo amigos, era la hora de romper con los miedos y eliminar cualquier atisbo de duda.

Ni siquiera la avería de un marcador alteró su determinación. Bertsch y Alarcón enlazaron tres triples consecutivos que elevaron el marcador hasta el 49-63 y apagaron cualquier intento de reconciliación local. Los 19 puntos de Zellous y los 10 de Magarity sostuvieron a Avenida, pero no bastaron para cambiar el rumbo.

El 53-65 final fue una confirmación: el Jairis no solo conquistó Würzburg y volteó el average, también prolongó un idilio que en 2026 apenas conoce el rechazo, solo una derrota de ocho partidos. Avenida, en cambio, se quedó a medio paso, prisionero de sus titubeos. Y en el baloncesto, como en el amor, quien no se entrega termina con dudas y viendo cómo el otro se marcha con la victoria.