Fútbol
Grave lesión de la murciana Silvia Lloris, que dice adiós a la temporada
La jugadora del Atlético de Madrid sufre una rotura del ligamento cruzado anterior
La defensa murciana Silvia Lloris ha dicho adiós a la temporada por una grave lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. La jugadora de El Palmar cayó lesionada en el tramo final de la primera parte del encuentro de Champions que el Atlético de Madrid jugó frente al Manchester United. Lloris, que era titular indiscutible en los esquemas del conjunto rojiblanco, había jugado hasta el momento 17 encuentros, 16 saltando en el once inicial, e n la liga española, contabilizando 1.468 minutos, en los que había marcado un gol. La murciana, que tiene 21 años de edad, militó entre 2020 y 2024 en el Levante, y hace una campaña fichó por el club madrileño.
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura