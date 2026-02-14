Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grave lesión de la murciana Silvia Lloris, que dice adiós a la temporada

La jugadora del Atlético de Madrid sufre una rotura del ligamento cruzado anterior

Silvia Lloris, en el partido Atlético de Madrid-Manchester United

Dioni García

La defensa murciana Silvia Lloris ha dicho adiós a la temporada por una grave lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. La jugadora de El Palmar cayó lesionada en el tramo final de la primera parte del encuentro de Champions que el Atlético de Madrid jugó frente al Manchester United. Lloris, que era titular indiscutible en los esquemas del conjunto rojiblanco, había jugado hasta el momento 17 encuentros, 16 saltando en el once inicial, e n la liga española, contabilizando 1.468 minutos, en los que había marcado un gol. La murciana, que tiene 21 años de edad, militó entre 2020 y 2024 en el Levante, y hace una campaña fichó por el club madrileño.

