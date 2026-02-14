Baloncesto
El Caesa Cartagena se refuerza con el base Javi López Santana
El canario, que sufrió una grave lesión la pasada temporada, llega al equipo cartagenero para ayudar a lograr la permanencia
El Caesa FC Cartagena, que está luchando por la permanencia en Primera FEB, se ha reforzado con el base canario Javi López Santana, de 26 años de edad y 1,90 metros de estatura, quien se encontraba sin equipo desde que concluyó la pasada campaña en el Ourense.
El jugador, que fue internacional sub-20, se formó en la cantera del Gran Canaria, con el que jugó en su filial en LEB Plata y llegó a disputar veinte partidos en ACB entre las temporadas 2020-2021 y 2021-2022. Tras esta última campaña, abandonó la disciplina del club insular para incorporarse al Melilla, con el que jugó 26 encuentros en los que promedió 8,5 puntos y 3,7 asistencias. Después, en la 2023-2024 se enroló en el Ourense, con el que jugó las dos últimas campañas. En la última de ellas disputó 29 encuentros, con promedios de 7,2 puntos y 2,6 asistencias hasta que en abril de 2025 sufrió una grave lesión que le obligó a pasar por el quirófano, una rotura completa del ligamento cruzado anterior con daño en el menisco interno de la rodilla izquierda.
Javi López Santana debutará el próximo sábado 21 de febrero en el Palacio de los Deportes de Cartagena en un encuentro vital para la permanencia ante el Palmer Basket Mallorca, que es penúltimo clasificado.
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio