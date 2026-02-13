Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Vuelta Ciclista a Murcia: dónde ver y el recorrido de la segunda etapa

La jornada partirá de Murcia y concluirá en Santomera

Primera etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia

Primera etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia / Iván Urquízar

Dioni García

Dioni García

Con Marc Soler, catalán del UAE, como líder, se disputará esta sábado día 14 de febrero la segunda y última etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. Después de un primer día marcado por el viento, con salida en Cartagena y el pelotón neutralizado por motivos de seguridad hasta Fortuna, la carrera, pese a la ventaja que tiene el español, tiene mucho que decidir en la jornada que transcurrirá entre Murcia y Santomera, de 178,7 kilómetros.

Perfil de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2026

Perfil de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2026 / Vuelta a Murcia

El control de firma se llevará a cabo entre las 9:50 y las 10:50 horas en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. A partir de ese punto de partida se realizará un recorrido por el centro de la ciudad con paso por Avenida Juan Carlos I, Plaza Circular, Avenida de la Constitución, Gran Vía, Puente de los Peligros, Alameda de Colón, Floridablanca, Avenida del Palmar, Camino Viejo de Ajucer y Polígono Industrial Oeste. A partir de ahí, los puntos de paso y el mejor horario previsto son los siguientes:

  • El Canariño, 11:31 horas
  • Casa Nuevas, 11:39 horas
  • Los Ventorrillos, 11:42 horas
  • Alhama de Murcia, 11:54 horas
  • Sprint intermedio de Alhama en Avenida Ginés Campos, 11:56 horas
  • Alto del Collado Bermejo, 12:34 horas
  • El Berro, 12:56 horas
  • Pliego, 13:18 horas
  • Mula (sprint intermedio en Gran Vía), 13:28 horas
  • Fuente Librilla, 13:53 horas
  • Alcantarilla, 14:21 horas
  • Murcia (Avenida Ciudad de Almería, Floridablanca, Avenida Infante, Avenida Región Murciana), 14:32 horas
  • Los Dolores, 14:37 horas
  • Alto Cresta del Gallo, 14:47 horas
  • Barrio El Progreso, 14:57 horas
  • Las Lumbreras, 15:09 horas
  • Cobatillas, 15:13 horas
  • Santomera, 15:17 horas
  • Meta en Santomera en Avenida Poeta Julián Andugar, 15:18 horas

El análisis de Luis León Sánchez

"La segunda etapa nos encanta a los ciclistas, con la subida al Collado Bermejo, un punto que es emblemático para el cicloturista de la Región. Pasará por mi casa, por Mula, y el juez será la Cresta del Gallo, un puerto que aun no siendo muy largo, va a marcar muchas diferencias porque la bajada, con el callejeo por las pedanías de Murcia, es complejo. Seguro que ese día ganará un gran ciclista".

Dónde ver la etapa en televisión y a qué hora

HBA Max, DAZN, RTVE Play, La7 y Eurosport 2 ofrecerán los últimos kilómetros de la jornada a partir de las 14:00 horas.

