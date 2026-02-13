El viento marca la primera etapa de la Vuelta a la Región de Murcia

La Vuelta a la Región de Murcia integra seis años después un segundo día de competición y lo hace con una de las ediciones más abiertas en cuanto a participación. Desde la temporada 2020, la ronda ciclista se había vuelto a quedar reducida al formato de clásica. De cara a este curso la cita cuenta con dos etapas bastante diferenciadas y que indudablemente aparecen marcadas por el viento, uno de los ingredientes más importantes en el mundo del ciclismo. El pelotón afrontará un total de 357 kilómetros repartidos en una primera jornada con salida en Cartagena y llegada en Yecla. El sábado tendrá lugar la etapa reina que arrancará en Murcia para llegar a Santomera.

La ciudad portuaria acogió la meta de la competición en las recientes ediciones de 2022 y 2023 coronando a corredores de gran nivel como Alessandro Covi y Ben Turner. La trimilenaria dará el pistoletazo este año a un itinerario de 178 kilómetros. Los ciclistas partirán del Paseo Alfonso XII y discurrirán por territorio costero pasando por San Javier, donde se dispondrá la primera meta volante, o Los Alcázares antes de virar al interior de la Región. Los corredores buscarán el siguiente sprint intermedio en Santomera para posteriormente seguir por Fortuna y Jumilla hasta el punto culmen del día.

La única dificultad montañosa en el rutómetro se corresponde con el Alto Virgen del Castillo (3ª categoría). Se trata de una subida de poco más de un kilómetro al 7,3% de desnivel que seleccionará la carrera y que puede ser el escenario de algún ataque. Los ciclistas coronarán la ascensión a menos de 4 kilómetros para la meta ubicada en la Avenida de Adolfo Suárez. Será una jornada idílica para los intentos de fuga, pero muy especialmente para cazadores de etapas con cierta explosividad.

El viento será protagonista

El invitado sorpresa a la Vuelta a la Región de Murcia de 2026 será el viento. Los últimos avisos de la AEMET avanzan que habrá alerta naranja este viernes en el Campo de Cartagena y amarillo tanto en la Vega del Segura como en el Altiplano. Con la aparición en escena del aire, los corredores podrán plantear estrategias para romper la carrera con los famosos abanicos o quizá plantear una jornada conservadora antes de la etapa definitiva entre Murcia y Santomera.

Presentación oficial de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2026. / Juan Carlos Caval

Cinco murcianos

Las esperanzas murcianas recaen un año más en Antonio Jesús Soto. El alcantarillero del Kern Pharma venció en la dantesca edición de 2021 y está avalado por su notable punta de velocidad, sus buenas dotes para escalar y su conocimiento del terreno. Compartiendo equipo con Soto, aparece un César Pérez que acaba de arrancar su primera temporada completa como profesional. El resto de ciclistas de la Región competirán con el maillot de la Selección Española. El caravaqueño Álvaro García, el abanillero Darío Díaz y el murciano José María Pina se integrarán en el combinado nacional con vistas a sumar kilómetros de calidad y mostrarse en carrera.

García Pierna y Bilbao, grandes bazas españolas

Seis equipos de primera categoría -World Tour- destacan en una hoja de inscritos en la que muchos vigilarán al dorsal número 1. El británico Tom Pidcock abandera un ambicioso proyecto, el del Pinarello Q36.5, que desembarca en Murcia tras la sorpresiva victoria de Fabio Christen el año pasado. El polivalente corredor y flamante pódium de la última Vuelta a España hará sus primeros kilómetros en las carreteras de la Región con la vista puesta en el Tour de Francia. Pidcock, caracterizado por ser un excelente clasicómano con solvencia demostrada para las carreras de tres semanas, ya cuenta en su palmarés con carreras de gran prestigio como la Amstel Gold Race o la Strade Bianche.

El inglés, que cuenta con un currículum brillante en otras disciplinas como mountain bike o ciclocross, estará acompañado en sus filas por un ganador de la Vuelta a la Región de Murcia como Xandro Meurisse. El belga se adjudicó en 2020 la última edición con dos etapas tras vencer en Caravaca de la Cruz resolviendo una fuga bidón y resistir en la segunda jornada los ataques de Luis León Sánchez o Alejandro Valverde.

Más allá de la dupla del Pinarello, Movistar presenta una bicefalia interesante. Juanpe López capitaneará a los telefónicos junto a un Raúl García Pierna que viene de ganar etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana y que actualmente es uno de los grandes valores del ciclismo nacional. Otro de los equipos a vigilar será el Bahrain Victorious. Pello Bilbao, ganador de etapa en 2019 con final en San Javier, compartirá galones con un cazador de etapas de primer nivel como Matej Mohorič. Mención especial para el bloque del todopoderoso UAE, encabezado por un Tim Wellens que conoce sobradamente la carrera y que promete agitar al pelotón cuando lleguen las rampas. El belga aparece en la alineación junto a otro corredor de gran instinto para las fugas como Marc Soler y el joven Igor Arrieta, una de las grandes perlas del ciclismo español que este 2026 debe dar un paso adelante.

Noticias relacionadas

El Astana, también entre los favoritos

La terna de grandes favoritos se completa con Astana. Los kazajos siempre suelen tener bastante presencia en la competición y fiarán su suerte a un tridente combativo con el francés Clément Champoussin y los italianos Simone Velasco y Christian Scaroni. Este último viene de levantar los brazos en la etapa reina del Tour de Omán.