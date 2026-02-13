UCAM Murcia-Burgos, un partido con muchas trampas y tres regresos

Nada más acabar el encuentro ante el Rostock alemán con el que el UCAM Murcia CB cerró el Top 16 de la FIBA Europe Cup, Sito Alonso, el entrenador, hizo énfasis en el duelo que mañana disputará su equipo en el Palacio de los Deportes (21:00 horas, DAZN) frente al Recoletas San Pablo Burgos. «Para nosotros lo más importantes es la Liga Endesa», resumió el técnico, quien también desgranó algunos de los peligros que tiene el último encuentro antes de la Copa de Valencia. Y es que son muchos en un partido donde habrá tres regresos al Palacio de los Deportes.

La Copa y San Valentín.

Aunque los jugadores intenten evitarlo, son humanos y la excitación por jugar la próxima semana la Copa es un factor en contra. Además, la afición también se puede despistar porque el día -celebración de San Valentín- y la hora no son las más idóneas para atraer público al Palacio. «Necesitamos a nuestra gente», proclamaba Sito Alonso, conocedor de que son muchos los condicionantes que pueden restar afluencia.

Exceso de confianza.

Ya ocurrió a principios de enero. Después de encadenar una racha de ocho victorias consecutivas entre ACB y Europa, el UCAM encadenó tres derrotas en partidos, sobre todos los jugados ante el Gran Canaria y el Surne Bilbao, donde al equipo se le vio sin el hambre y la energía defensiva mostrada con anterioridad. Aunque nadie lo ha dicho abiertamente, sí que desde la cúpula del club, el director general, Alejandro Gómez, dijo en una rueda de prensa que «si nos creemos mejores de lo que somos...», dejando entrever con sus palabras que se había instalado en la plantilla un exceso de confianza. Ahora el equipo se encuentra ante una situación similar: cuatro victorias seguidas, una de ellas frente al Barça con final épico. No volver a caer en el error, y más cuando viene un rival en descenso, es esencial.

Un Burgos en alza.

Desde que llegó Porfi Fisac al banquillo del conjunto burgalés justo después de la derrota contra el UCAM en la primera vuelta, el equipo castellanoleonés ha evolucionado en su juego. Es cierto que le cuesta cerrar los encuentros, pero el pasado sábado ganó al Tenerife y los cuatro anteriores duelos los perdió luchando hasta el último segundo -cayó contra el Barça y el Lleida por un punto, y por tres ante el Joventut-.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante San Pablo Burgos. / Cintia Cortés/ACB Photo

El equipo con más posesiones.

El ritmo que imprime a los partidos el Recoletas San Pablo Burgos es alto. De hecho, es el equipo de toda la ACB que más posesiones tiene por encuentro, en concreto, una media de 83,1 por 78,3 del UCAM Murcia. Y esa velocidad a su juego se la da desde la defensa, porque es el que más balones recupera por jornada, con una media de 10,68, apartado donde tiene a dos jugadores en el ‘top 5’ de la liga, el base puertorriqueño Jhivvan Jackson (1,7) y el escolta argentino Gonzalo Corbalán (1,4). Esa intensidad defensiva, por contra, provoca que sea el segundo equipo que más faltas comete de la liga, por lo que el UCAM Murcia deberá estar fino en los tiros libres para aprovechar esas concesiones.

Mal en triples, bien en tiro de dos.

El Burgos es el segundo equipo de la liga que menos triples anota por partido, con solo 7,5, y con peor porcentaje (30,7%). Pero sin embargo, lidera el ranking de tiros anotados de dos puntos (22,9) pese a que solo tiene un 52,4% de efectividad. Pero jugar más posesiones que sus rivales y las recuperaciones de balón, le permite agarrarse a los partidos con uñas y dientes. Su mejor triplista es Jermaine Samuels (27,3%). Por todo ello, el UCAM deberá controlar bien en estático los tiros de tres y cuatro metros del rival, y tratar de evitar que corra.

El buen momento de Gonzalo Corbalán.

El UCAM ganó en la primera vuelta en Burgos (88-110) con una exhibición ofensiva. Del rival tiró Gonzalo Corbalán, autor de 25 puntos, un argentino que llegó a la ciudad en 2021, en la anterior etapa del club en ACB, y que se encuentra en estado de gracia. De hecho, en el triunfo ante el Tenerife aportó 24 puntos -3 de 5 en triples-, 3 asistencias y 2 robos. Suma ya cinco encuentros por encima de los 20 puntos y trece con dobles figuras.

Samuels, del Burgos, anota ante Punter y Cale. / SANTI OTERO / EFE

Y tres regresos.

Tres exjugadores del UCAM Murcia regresan mañana al Palacio. Uno es Juan Rubio Niñirola quien, junto a Chumi Ortega (Andorra), es uno de los dos murcianos esta temporada en ACB. Tras quedarse a las puertas del ascenso la pasada campaña con el Estudiantes, el jugador formado en Capuchinos y que estuvo hasta la temporada 2015-2016 en el club universitario, ha vuelto a ACB. Después de varias campañas en la segunda categoría del baloncesto español -jugó en el Real Murcia- y de vivir un momento en el que llegó a plantearse abandonar el baloncesto, su trayectoria dio un giro cuando en la 2021-2022 fichó por el Palencia. Después militó en el Andorra, con el que ascendió y se quedó un curso en ACB.

El murciano Juan Rubio con el Hereda San Pablo Burgos esta temporada. / Cintia Cortés/ACB Photo

Otro que retorna es el base brasileño Raulzinho Neto, quien jugó en la temporada 2014-2015 en el UCAM y al final de la misma fue traspasado a los Utah Jazz. Después de vivir un calvario de lesiones, en el Burgos está jugando una media de 18:44 puntos y aportando 8,8 puntos y 3,8 asistencias.

Noticias relacionadas

Y el tercero es Augusto César Lima, quien salió de forma abrupta en el verano de 2022 del club universitario tras vivir su tercera etapa en Murcia. Solo ha jugado tres encuentros con los burgaleses desde que fichó hace un mes -estaba sin equipo-, y no llegó a participar la semana pasada en el triunfo ante el Tenerife por decisión técnica.