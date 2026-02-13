Los saltos dejan de ser maldito en el atletismo regional con la medalla de Jesús López

El atletismo regional no ha tenido grandes saltadores a lo largo de su historia. Es el sector maldito. Hace unos años, el Cartago Atletismo, de la mano de Carles Tirado, puso en marcha un núcleo de tecnificación que ha empezado a dar frutos. Dos de sus integrantes, el alguaceño Jesús López y el roldanense Vicente Martínez, ambos con 20 años de edad, estuvieron entre los mejores en triple salto en el Campeonato de España sub-23 en pista cubierta de Sabadell. El primero, que pertenece al Unicaja Jaén, subió al podio con un salto de 15,20 metros, superando en casi 50 centímetros su mejor marca personal (14,75), mientras que el segundo, que compite por el UCAM Cartagena y que tiene el récord regional en 15,28, concluyó cuarto con un mejor salto de 15,02. Además, ambos tienen prácticamente garantizada su presencial en el Nacional absoluto que se disputará a final de mes en Valencia.

Santoyo, otra vez en el podio

La murciana Estrella Santoyo ya brilló el año pasado en el Campeonato de España sub-20, donde logró la medalla de oro al aire libre en 200 metros lisos, un título que le valió para estar en la selección española de relevos que acabó sexta el Europeo. Ahora, en sub-23, con una marca de 24:06, se colgó la medalla de plata en Sabadell pese a que solo había competido en cuatro ocasiones en pista cubierta. También estará la atleta del UCAM Atlética Alcantarilla que entrena Juan Carlos Abellán en el Nacional absoluto.

Además, otra joven murciana, Ainhoa Moya, del UCAM Cartagena, se quedó cerca del podio en pentatlón, prueba en la que fue quinta con 3.132 puntos.