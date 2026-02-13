Marc Soler corona en Yecla la exhibición del UAE en la Vuelta a Murcia

Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) se impuso este viernes en la primera etapa de la 46ª etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia con final en Yecla por delante de su compañero Julius Johansen y del británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) culminando una brillante fuga en una jornada reducida por las condiciones climatológicas.

Las previsiones no se equivocaron. La alerta naranja de la AEMET por viento en el Campo de Cartagena hizo imposible la salida en la trimilenaria y la primera parte del itinerario por San Javier o Los Alcázares. La carrera tuvo que trasladar su salida a Fortuna con un recorrido acortado de 83 kilómetros marcado también por las fuertes rachas de aire camino del Altiplano. Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates - XRG) fue el primero en desafiar al pelotón. El movimiento del galo fue infructuoso, aunque le sucedió un contraataque con Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) y Juanpe López (Movistar Team). El trío ganó cierta distancia y sirvió para la reacción de otros corredores de renombre.

Llegaron a configurarse dos grupos. El primero contaba con efectivos importantes de Movistar como el propio López, Raúl García Pierna y el ecuatoriano Jefferson Cepeda. UAE también filtró al combativo Marc Soler acompañado de Johansen a los que posteriormente se sumó Tim Wellens arrancando desde atrás. La llegada del campeón belga desencadenó el generoso trabajo de sus compañeros contando con alguna alianza fugaz de los telefónicos. Las diferencias con el pelotón llegaron a superar el minuto hasta que Astana y otras escuadras sin representación en la escapada se pusieron el mono de trabajo.

El viento y el empuje del UAE rompieron la carrera por delante. Soler y Johansen ganaron cierta ventaja haciendo que otros integrantes de la escapada reventaran sin remisión como un Juanpe López desfondado camino de Jumilla. En el grupo perseguidor, Movistar buscó aliados para cazar aunque acabaron devorados por el reducido pelotón comandado por Bahrain. La dupla cabecera estabilizó la diferencia por encima del minuto para afrontar con garantías las cortas rampas de la única dificultad montañosa del día. El Alto Virgen del Castillo (3ª categoría), con poco más de un kilómetro de ascensión y rampas cercanas al 10% de desnivel, no hizo mella en el ritmo de los fugados.

Soler se quedó solo en cabeza de carrera en las primeras rampas del puerto con Hermans intercalado. Por detrás, Pidckock atacó en el seleccionado pelotón en busca del corredor catalán pero la renta era demasiado importante para poner en peligro su victoria. Soler levantó los brazos con 20 segundos de margen sobre su compañero Hermans y 49 sobre Pidcock. El ciclista de Vilanova i la Geltrú defenderá su liderato en la segunda etapa de la carrera que partirá este sábado desde Murcia para terminar en las calles de Santomera.