Un ElPozo Murcia a medio gas concede su segunda derrota de la temporada

ElPozo Murcia cayó ante Manzanares (4-5) en el regreso de la competición y perdió el liderato. Los errores de los murcianos en el segundo tiempo le condenaron a encajar una derrota 17 jornadas después. El primer tiempo de los locales fue bueno, yéndose con ventaja al descanso. Pero el segundo periodo fue todo lo contrario. Ahora el toca olvidar este tropiezo y poner la mira en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Barça, que con su goleada frente al Alzira le ha desplazado del liderato, aunque ambos conjuntos están empatados a 40 puntos.

ElPozo Murcia regresaba a su casa después de un mes, y lo hizo como si no hubiera pasado el tiempo. El cuadro local saltó al parqué del Palacio de los Deportes con las ideas muy claras y un objetivo claro, la victoria. Y la recompensa no era menos, mantener el liderato una jornada más y meter presión al Barcelona de cara al duelo de Copa del Rey del próximo miércoles.

Josan González supo acertar con el plan de partido durante los primeros compases del partido. Los locales buscaron tener el control del balón y crear peligro desde jugadas combinadas. De ahí llegaron esos primeros acercamientos, aunque sin éxito alguno, por parte de los futbolistas de ElPozo Murcia.

Pasados los primeros cinco minutos de partido, llegó el primer tanto de los murcianos. El gol llegó tras una genialidad de David Álvarez. El catalán recibió un balón en la esquina, y cuando todo el mundo imaginaba que iba a retrasar el balón, decidió sacar un pase de tacón al segundo palo. Todos se sorprendieron ante el magnífico gesto de David Álvarez, y Rafa Santos, que estaba en el palo largo, remató a placer.

Después de ese primer gol, el cuadro murciano no se vino abajo, como ya ha pasado en otras ocasiones. Salió a aumentar la presión, algo que pudo tener consecuencias, ya que Manzanares empezó a encontrar más portería, pero no contaban con la presencia de Henrique. El meta brasileño se puso la capa para evitar, hasta en tres ocasiones, el tanto de los manchegos. En ese tramo, Dener gestó el segundo tanto de los suyos. El pivot brasileño, desde el costado zurdo, metió un pase al punto de penalti, para que Ricardo Mayor batiese a Antonio Navarro y aumentar la racha de los suyos.

El segundo tiempo no empezó de la mejor manera para el cuadro murciano. Los de Josan González saltaron, un poco adormilados, y lo pagaron caro. El cuadro de Juanlu Alonso; sabía que necesitaba reaccionar rápido si quería tener opciones de hacerse con la victoria. Pues así fue, Humberto aprovechó la que tuvo y recortó distancias a las primeras de cambio.

La cosa no quedó ahí; un Manzanares crecido volvió a sorprender a los murcianos. Nada más sacar de centro el cuadro local y buscar a los de arriba, Daniel se hizo con el esférico y acabó batiendo a Edu Sousa en un mano a mano. Quesos El Hidalgo Manzanares consiguió poner las tablas en el marcador, en los primeros 3 minutos del segundo periodo.

Por suerte, ElPozo Murcia supo reponerse rápido. César Velasco acudió a la llamada de su equipo, y mandó el balón al fondo de la red para volver a poner a los suyos por delante. Poco les duró esa alegría cuando un error en la salida de balón de Ricardo Mayor propició una acción que acabaría en gol. Toni, desde la frontal, sacó un tiro al muñeco, pero a Edu Sousa se le escurrió por debajo de las piernas.

El final fue de auténtico infarto para cualquiera de las dos aficiones. Manzanares fue el que mejor salió parado, consiguiendo un penalti a su favor, el cual transformó Dani, y después, aprovechando el portero jugador de ElPozo, para sentenciar desde la lejanía. Marcel recortó distancias desde la pena máxima, pero ya no quedaba tiempo. El cuadro murciano volvía a perder después de 17 jornadas, y deja en el aire el liderato.