ElPozo inicia un mes de infarto ante el Manzanares

Después de un mes sin competición, ElPozo Murcia vuelve hoy al Palacio de los Deportes para disputar un encuentro de liga. Lo hace con un aliciente mayor, y es que dos de sus jugadores, Ricardo Mayor y Adrián Rivera, se proclamaron el pasado sábado campeones de Europa con España. El conjunto de Josan González regresa al parqué, de manera oficial, en un encuentro clave ante el Manzanares. El choque se podrá seguir a través de LaLigaPlus a partir de las 20:00 horas.

Es innegable que la temporada de ElPozo Murcia está siendo de sobresaliente. Lleva sin perder un encuentro desde el primer partido de liga, cuando cayó en casa ante el Córdoba. Desde entonces, el combinado de Josan González ha estado con la flecha hacia arriba en la mayoría de sus encuentros. Un total de 12 duelos ganados, 4 empatados y solo uno perdido. Esos buenos resultados le han hecho liderar la clasificación durante gran parte del campeonato, aunque ahora tiene al Barça muy cerquita, a solo tres puntos, y tiene que andar con ojo, ya que cualquier tropiezo pone en peligro el primer puesto.

Otra cosa que también es innegable, y a la que hay que poner hincapié, es el estado con el que llegan los jugadores después del parón. Los que no estuvieron en la lista de convocados con sus selecciones han seguido trabajando durante estas semanas, pero habrá que ver su rendimiento en partido oficial. En cuanto a los que llegan de estar con sus selecciones, como es el caso de Ricardo Mayor y Adrián Rivera, campeones de la Eurocopa, y Rafa Santos y Marcel, quienes también salieron campeones de la Copa América, que apenas han tenido tiempo para descansar, están convocados por el cordobés para Manzanares y no van a tener descanso.

Hasta este tramo de la competición todo ha sido espléndido para el cuadro del Palacio de los Deportes, pero ahora llega lo importante. Ahora es cuando se empiezan a decidir los títulos. En una semana, ElPozo Murcia disputará los cuartos de final de la Copa del Rey, ante el Barcelona, y justo un mes después tendrá lugar la Copa de España, donde se enfrentará en cuartos al Jaén. Un mes donde la temporada de ElPozo Murcia puede agrandarse o empequeñecerse. Su técnico, Josan González, se mostró ambicioso y confiado con los suyos. «Este año van a pasar cosas importantes para ElPozo Murcia», dijo.

El rival, con Antonio Navarro

El cuadro manchego, el Quesos El Hidalgo Manzanares, llega a este duelo con ganas de ser el equipo que acaba con la racha de dieciséis jornadas sin perder de los murcianos. El cuadro dirigido por Juanlu Alonso está firmando una buena temporada, ocupando la cuarta plaza, a solo dos puntos del tercero, el Palma Futsal. A pesar de no estar vivo en la Copa del Rey, también tiene la mirada puesta en la Copa de España, donde debutará midiéndose con el cuadro balear.

Su portería está defendida por el murciano Antonio Navarro, el tercer portero de la selección en el Europeo. El jugador de Mazarrón, criado en la cantera de ElPozo, se ha convertido en uno de los mejores de la categoría. El periodista Gustavo Muñana, avanzó que el jugador ya ha anunciado al Manzanares que no seguirá la próxima temporada, apuntando Onda Regional que el club murciano ya se ha hecho con sus servicios con un contrato por dos temporadas. Ya estuvo en el club durante ocho campañas.