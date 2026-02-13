Cuatro partidos para revivir o renunciar en el FC Cartagena

El mes de febrero se torna crucial para el FC Cartagena. Después de la mala racha que no le ha permitido ganar ninguno de los cinco partidos disputados en 2026, las próximas jornadas han tomado tintes decisivos en el Cartagonova. En algo más de dos semanas juega el cuadro portuario cuatro partidos que, inevitablemente, van a marcar su rumbo y aspiraciones esta temporada. Marbella, Real Murcia, Sevilla Atlético y Sabadell. Todo a una carta. Quince días cruciales para revivir o renunciar al objetivo.

Aunque puede sonar muy dramático reducir toda la temporada del FC Cartagena a quince días, el devenir de la competición ha traído hasta aquí a un equipo que aspiraba a la zona alta de la tabla. Así se dijo desde todos los escalones del club. Así se creyó cuando el equipo sumó 16 de los primeros 27 puntos. No obstante, la realidad actual del conjunto albinegro está muy lejos de aquello que se transmitió en los primeros compases de competición.

Décimo quinto, a un punto del descenso y a cinco del sexto puesto que da acceso a la promoción. Ese es el Cartagena hoy por hoy. Muy lejos de los primeros y al borde del abismo. Partiendo de ahí, sólo le queda al equipo del Cartagonova corregir su rumbo con un golpe de timón que tiene que producirse ya en manos de Raúl Guillén, que maneja, por ahora, la nave albinegra.

La competición no espera y pone al FC Cartagena ante un reto mayúsculo. El calendario y los fenómenos meteorológicos han querido que el cuadro cartagenero se juegue sus posibilidades de alcanzar el play off en apenas dos semanas con cuatro partidos. Contando desde el próximo domingo 15 y hasta el domingo 1, el equipo albinegro se mide a Marbella, Real Murcia, Sevilla Atlético y Sabadell.

Pablo de Blasis, en un entrenamiento de esta temporada. / | FC CARTAGENA

El primer reto será frente al Marbella, que no debería suponer dificultad alguna para los cartageneristas. El cuadro marbellí, al que no pudo superar el Cartagena en la primera vuelta, ha perdido cinco de los últimos seis partidos y diez de los últimos trece. Fuera de casa sólo ha ganado un partido y lo hizo a finales de enero. Debería ser una toma de contacto de vuelta a la competición después de dos semanas. Y una preparación para afrontar el segundo derbi de la temporada.

El domingo 22 viaja el Cartagena a Murcia para enfrentarse a su rival histórico. Vuelve a la Nueva Condomina más de seis años después para pedir la revancha de la primera vuelta. La tensión, como en cada derbi, será máxima. Y la clasificación perdonará sólo a uno. Ahora mismo, sólo tres puntos separan a cartageneros y murcianos antes de disputar la jornada previa al derbi.

La acumulación de encuentros se da por culpa del choque aplazado frente al Sevilla Atlético, filial sevillista, que debió jugarse el domingo 8 de febrero y que finalmente lo hará el miércoles 25. Justo entre otros dos partidos de máxima tensión. Pasado el derbi, el FC Cartagena vuelve a la costa para recibir la visita de los hispalenses. Son penúltimos y no ganan desde diciembre, como el cuadro de Raúl Guillén. Debe aprovechar el Cartagena su superioridad para sumar los tres puntos.

Tres puntos que estarán más caros a la semana siguiente, cuando el lider del grupo 2 viaje a Cartagena. Visita el Cartagonova el Sabadell, que lidera la clasificación con 43 puntos, 3 de ventaja sobre Atlético Madrileño y Eldense. De la puesta en escena, el juego que desarrolle el equipo y el resultado que consiga, se podrá ver si este equipo puede todavía plantar batalla a la zona de promoción.

Raúl Guillén da instrucciones a sus jugadores en un entrenamiento en el Cartagonova. / Prensa FC Cartagena

El Cartagonova, decisivo

El aspecto positivo de este fuerte arreón liguero es que tres de esos cuatro encuentros llamados a marcar la campaña cartagenera serán en el Estadio Municipal Cartagonova. Además de tener el ‘factor campo’, y el apoyo de su afición, la plantilla se ahorra kilómetros de viaje en las piernas mientras descansa. El aspecto físico será determinante ante la gran suma de minutos.

Dependiendo de la cosecha que sea capaz de guardar el FC Cartagena en estos quince días se determinará su futuro en esta temporada. Ganar los cuatro partidos suena irreal cuando no ha logrado el Cartagena ganar tres partidos seguidos ni una sola vez este curso. La igualdad de la liga tampoco permite largas rachas victoriosas y sólo los tres primeros clasificados han logrado ganar cuatro encuentros al hilo. Si el Cartagena quiere estar entre ellos, debe conseguir la misma gesta. De lo contrario, deberá renunciar a cualquier objetivo.