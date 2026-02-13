La competencia con Ortuño, un nuevo escenario para Flakus en el Real Murcia

El partido aplazado la pasada jornada entre el Real Murcia y el Marbella, que se disputará finalmente el 11 de marzo, puede acelerar varias decisiones por parte de Adrián Colunga una vez cerrado el capítulo del mercado invernal. Después de dos semanas completas de entrenamientos, el técnico grana ha podido trabajar con los nuevos refuerzos y trazar las primeras pinceladas de los cambios que se esperan para volver a acomodarse en la parte alta de la clasificación del grupo II de Primera Federación.

Todo apunta a que la enfermería seguirá lastrando al asturiano a la hora de conformar su once inicial en la parcela defensiva, puesto que el central Óscar Gil es el único que físicamente llegará a punto para el duelo de este domingo frente al Alcorcón (20.30 horas, Movistar +). Por lo que Colunga deberá tirar de nuevo del filial y apostar por el canterano Jorge Sánchez.

Sin embargo, es en el ataque donde el entrenador del Real Murcia puede comenzar a probar algo diferente. Empezando por un David Flakus que en las últimas jornadas todos los focos estaban apuntando hacia su figura. Y es que el fichaje de Juanto Ortuño en el mercado invernal abrirá un nuevo escenario al que el esloveno nunca antes se había enfrentado desde su llegada hace un año.

David Flakus celebra el tanto de penalti, el único que subió al marcador en el primer partido de la temporada en casa. / | JUAN CARLOS CAVAL

Después de ser suplente en el último partido, hace dos semanas en el estadio de la Pinilla ante el Teruel (0-0), David Flakus cuenta ahora con competencia directa por ser el máximo referente ofensivo del Real Murcia para lo que resta de temporada.

La llegada de jugadores de banda con perfiles diferentes a los que contaba hasta ahora el conjunto grana, tras las incorporaciones de Joel Jorquera y Víctor Narro, desencadenó en la búsqueda de un atacante distinto para la posición de ‘nueve’. Un rematador de área, más estático. Todo lo contrario a un Flakus que si algo ha demostrado en sus doce meses en Murcia es que es un jugador mucho más letal cuando encuentra espacios.

Así fue cómo el esloveno comenzó el 2026, con dos tantos a las espaldas de la defensa del Atlético Sanluqueño (0-2) que dieron la victoria al Real Murcia. Sin embargo, desde entonces el conjunto grana no sabe lo que es ganar. Dos empates y dos derrotas que coinciden con otra sequía en los números de un delantero que prácticamente no había tenido competencia hasta hora.

David Flakus celebra uno de sus goles ante el Sanluqueño con sus compañeros. / LOF

Y es que el año pasado, en su llegada cedido por el Castellón y ante un Raúl Alcaina lastrado por las lesiones, Flakus se erigió como máximo referente del ataque grana y fue capaz de anotar 7 goles en la segunda vuelta que llevó al Real Murcia de nuevo a disputar un play off a Segunda División.

De hecho, el club murcianista medió con su selección para poder contar con él en la eliminatoria ante el Nástic y que no fuese convocado para la Eurocopa sub-21. Dos meses más tarde, el pasado agosto, el Real Murcia pagó cerca de 500.000 euros por su traspaso y sellaron un contrato por tres temporadas.

«La competencia es bastante similar a la del año pasado, respeto a todos mis compañeros, pero no he venido aquí para no jugar», dijo en su presentación el pasado septiembre.

Una situación que parece haber dado un giro, porque en este nuevo contexto, y por las condiciones del estadio de Santo Domingo, Adrián Colunga podría apostar este domingo en la delantera por un Juanto Ortuño que ya lleva trabajando más días con sus nuevos compañeros y ser la referencia en un Real Murcia que tiene la intención de pisar muchas más veces el área rival de lo que venía haciendo hasta ahora.

Juanto Ortuño en su presentación como jugador del Real Murcia / Prensa Real Murcia

Dos delanteros

No obstante, una de las variantes que también puede encontrarse en los planes del técnico es la de apostar por dos delanteros en sus esquemas. La posibilidad de que Juanto Ortuño fije a los centrales y sea David Flakus el que aproveche esos espacios puede dotar el Real Murcia de mayor peligro en ataque. Sin embargo, para ello debería dar con la tecla en un centro del campo algo irregular, y que los granas no han podido reforzar durante esta ventana de fichajes al no encontrar el perfil idóneo del futbolista que requerían.