El calendario trae una ‘Cresta del Gallo’ para el Yeclano

El Yeclano Deportivo encara el tramo decisivo de la temporada con la sensación de estar, ahora que estamos a las puertas de que se inicie una nueva edición de La Vuelta a la Región de Murcia que tendrá en Yecla el final del día 1, ante una auténtica etapa reina. Un puerto de montaña sin descanso, de esos que marcan el destino de un equipo. El calendario que asoma en el horizonte no concede tregua y obligará al conjunto del Altiplano a dar un paso adelante si no quiere verse envuelto en problemas mayores en un Grupo IV de Segunda Federación tan igualado como exigente.

El equipo dirigido por Iván Ruiz ocupa actualmente la décima posición con 30 puntos. Está a seis del playoff —que marca el Recreativo de Huelva, además con un partido menos— y apenas dos por encima de esa zona de promoción que tanto se ha encarecido en las últimas semanas. Por abajo, el margen tampoco es amplio: cinco puntos de ventaja sobre el descenso directo en un grupo donde encadenar dos derrotas puede cambiarlo todo.

No llega el Yeclano Deportivo en su mejor momento. Tres derrotas consecutivas y cuatro en los últimos cinco encuentros han frenado su progresión y han sembrado dudas en un bloque que durante el curso ha alternado fases de notable solidez con otras de desconexión preocupante. A ello se suma un mercado invernal complejo, con salidas sensibles como las de Babacar Fedior, Ismael Fadel y Xabi Domínguez —este último, precisamente, rumbo al Recreativo de Huelva, próximo rival liguero—.

Las incorporaciones de Rementería, Emaná y Antonio Fernández han tratado de recomponer el equilibrio competitivo del equipo, aunque la lesión de este último, que le mantendrá varias semanas fuera de combate, supone un contratiempo añadido en un momento especialmente delicado.

Y es que el calendario no invita precisamente al optimismo. En los próximos cinco encuentros, el Yeclano se medirá a tres equipos instalados en la zona noble: el UCAM Murcia, tercero; el Xerez CD, cuarto; y el Recreativo de Huelva, quinto. Tres enfrentamientos directos ante aspirantes al ascenso que medirán la verdadera capacidad de reacción azulgrana.

Además, deberá recibir a La Unión Atlético, otro conjunto necesitado y competitivo, y visitar al Real Jaén en La Victoria, uno de los campos más exigentes de la categoría. Un itinerario cargado de dificultad que puede relanzar al equipo… o complicar seriamente su situación.

El Yeclano no está mostrando ahora mismo su versión más fiable ni la contundencia defensiva que le permitió competir con garantías en otros momentos del curso. Sin embargo, también ha demostrado que es capaz de reinventarse cuando el contexto aprieta. Esta ‘Cresta del Gallo’ será una prueba de carácter, de profundidad de plantilla y de convicción colectiva.

Quedan jornadas suficientes para enderezar el rumbo, pero el margen se estrecha. En un grupo donde nadie regala nada y cada punto cuesta una batalla, el Yeclano necesita recuperar su mejor versión de inmediato. Porque en esta etapa decisiva no basta con resistir: toca atacar si no quiere mirar más hacia abajo que hacia arriba.