Adrián Colunga: "No hay presión. Hay que ganar, ganar y ganar"

A dos días del enfrentamiento contra el Alcorcón, Adrián Colunga ha atendido a los medios en la sala de prensa de la Nueva Condomina para analizar el choque en Santo Domingo, el estado de su equipo y el objetivo del club. Ha pedido "concentración" en el césped, ha actualizado el parte de bajas y ha recordado que el objetivo pasa por ganar mucho hasta el final.

El conjunto grana está en una mala racha que no le ha permitido ganar en las últimas cuatro jornadas, pero Colunga no tiene presión. "No hay presión. Hay que ganar, ganar, ganar y ganar. Eso es muy complicado. Tenemos ganas de cambiar la dinámica, porque ganando se facilita todo. Estamos más contentos y ves el objetivo más cerca. Trabajamos para ganar todos los partidos", ha reiterado.

Sobre el rival, el entrenador del Real Murcia ha comentado que es un equipo que "propone mucho con un juego interior con capacidad para recibir entre líneas". Adrián Colunga quiere "controlar el balón parado" y, sobre todo, "competir". No le preocupa al técnico, por ejemplo, que David Vicente esté apercibido y pueda perderse el derbi. "Vamos con la mentalidad de ganar, aunque tengamos apercibidos. Lo que pase después ya se verá", ha expresado.

Ha aclarado también el estado físico de su plantilla, afirmando que Jon García "no llegará", al igual que Alberto González y Héctor Pérez. No obstante, Juanto Ortuño y Moyita están disponibles. "Juanto llevaba acumulación de minutos, pero está entrenando fantástico. Físicamente está fenomenal y puede ser de la partida perfectamente. Moyita está entrenando muy bien y va a más. Puede estar en el once", ha desvelado.

Por último, Colunga ha expresado su preferencia por los horarios "que mejor le vengan a la afición". "No lo podemos controlar y nos adaptamos, pero querríamos el que mejor le venga a la afición porque sentimos mucho el cariño y queremos que disfrute", ha concluido.