Primera RFEF
El plan 'A’ del FC Cartagena: con Raúl Guillén y sin más refuerzos
El técnico cartagenero, ascendido del filial, tiene la confianza de la dirección deportiva, pero los resultados serán los jueces a medio plazo
Ocurre lo mismo con la llegada de más fichajes
El 2026 no ha comenzado como esperaba el FC Cartagena. Cinco jornadas disputadas en el nuevo año natural y ni una sola victoria en el casillero. Dos empates, tres derrotas y una sensación creciente de estancamiento que ha terminado por acelerar decisiones en los despachos del Cartagonova. El conjunto albinegro, además, arrastra un dato incómodo: es, a día de hoy, el peor clasificado de los cuatro equipos que descendieron la pasada temporada desde la Segunda División.
El empate (2-2) ante el CE Europa fue el punto de inflexión. No por el resultado en sí, sino por lo que desencadenó. Horas después, el club comunicaba la destitución de Javi Rey como entrenador del primer equipo. La reacción no se hizo esperar y la entidad optó por mirar hacia dentro. El elegido para tomar el timón, al menos de manera interina, fue Raúl Guillén.
El técnico cartagenero ya se sentó en el banquillo ante el Hércules CF y tiene confirmada su presencia este domingo (18.15 horas) frente al Marbella FC. No es un simple parche. Es, hoy por hoy, el plan A.
Durante las últimas semanas, las reuniones en la zona noble han sido constantes. Javier Hernández, Jerónimo Barrales y Alejandro Arribas han analizado el rendimiento del equipo, la composición de la plantilla y las posibilidades reales del mercado. El cierre de la ventana de fichajes obligaba a peinar el escaparate de agentes libres, pero el diagnóstico ha sido claro: no hay perfiles que encajen en lo deportivo y, sobre todo, en lo económico.
La consigna es conocida: bueno, bonito y barato. Y esa triple condición no se ha cumplido ni para reforzar el eje de la zaga ni para apuntalar la delantera, dos posiciones que el cuerpo técnico considera sensibles. El club no quiere hipotecar su ya ajustado presupuesto con apuestas precipitadas. La prioridad, en estos meses, pasa por estabilizar la estructura financiera y evitar riesgos innecesarios.
En ese contexto emerge la figura de Guillén. Hombre de la casa, cartagenero, conocedor del vestuario y del entorno, representa continuidad y control de gasto. La dirección deportiva no ha anunciado de manera oficial que será el entrenador hasta final de temporada, pero sí ha deslizado una declaración de intenciones inequívoca: si el equipo compite y los resultados acompañan, seguirá al frente.
El mensaje interno es doble. Por un lado, confianza en el técnico. Por otro, exigencia máxima. Ni Arribas ni la comisión deportiva están dispuestos a coquetear con el descenso ni a vivir una permanencia agónica. El margen existe, pero no es ilimitado. Si el riesgo se dispara y la categoría corre peligro real, el club moverá ficha y realizará un esfuerzo en el banquillo para buscar una reacción inmediata.
De momento, el escenario es otro. El play off de ascenso no figura en el horizonte inmediato, es más una ilusión que un objetivo. La directiva asume que, en la actual coyuntura económica, competir por el salto de categoría frente a proyectos con mayor músculo financiero complica la situación. El objetivo es más terrenal: estabilizar, ordenar y preparar el terreno. Los encuentros ante Marbella, Real Murcia y Sevilla Atlético empezarán a despejar las dudas sobre si el cuadro albinegro mirará hacia arriba o hacia abajo.
Guillén, por tanto, simboliza esa transición. Un entrenador que no genera coste añadido, que conoce la cantera y que puede servir de puente hacia un proyecto más ambicioso en el curso 2026-2027. Si los resultados avalan su gestión, no sería extraño que su interinidad se diluyera hasta convertirse en continuidad.
El vestuario, mientras tanto, vive en esa fina línea que separa la urgencia de la oportunidad. Cada partido es un examen. Cada punto, un pequeño balón de oxígeno. El duelo ante el Marbella no será definitivo, pero sí marcará tendencia. En el fútbol, las convicciones se sostienen con resultados. Y en Cartagena, ahora mismo, la paciencia cotiza a la baja.
La hoja de ruta está trazada: contención en el mercado, confianza vigilada en el banquillo y mirada puesta en sanear las cuentas antes de volver a soñar con metas mayores. Raúl Guillén es el plan A. No hay, de momento, plan B.
Ante el Sabadell, el 1 de marzo
La Real Federación Española de Fútbol publicó en el día de ayer los horarios de la jornada 26 en Primera Federación y el FC Cartagena ya sabe que se medirá al Sabadell, actual líder la categoría, el próximo domingo 1 de marzo a las 16:00 en el Cartagonova. Este encuentro será el cuarto en un plazo de 14 días y tres de ellos en el feudo cartagenerista. El primero, el de este domingo a las 18.15 ante el Marbella, el segundo es el aplazado ante el Sevilla Atlético el miércoles 25 de febrero a las 20.00 y el último el mencionado ante el cuadro arlequinado que comanda la liga. Entre medias, el derbi regional en Nueva Condomina el domingo 22 de febero a las 18.15 ante el Real Murcia. Cuatro duelos que marcarán el devenir liguero en el Grupo II de Primera Federación del club que preside Alejandro Arribas.
