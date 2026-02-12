No hay perdón para el medallista olímpico infiel a su novia: "Es difícil, incluso después de una declaración de amor"

A priori, parece la peor de las ideas posibles, pues implica apilar un pecado sobre otro. Nadie, al menos fuera de su entorno cercano, conocía los detalles de la vida amorosa de Sturla Holm Laegreid, un biatleta noruego que en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina ha conquistado la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros. De hecho, a nadie le importaba la vida privada de este deportista. Hasta que él mismo decidió contarla.

Es habitual que un deportista dedique un éxito a su pareja sentimental. Lo es menos que lo haga con una ex. Lo que hizo Laegreid entró en la categoría de lo inaudito: confesó que conoció a una chica hace seis meses (su "medalla de oro", dijo) y que hace tres le fue infiel, algo que, según su relato, le reveló a ella hace una semana, la "peor" de su vida. Y decidió utilizar la platea olímpica para confesarle al mundo su error y pedirle públicamente perdón y una nueva oportunidad.

La confesión de la infidelidad

"Hay una persona con la que quiero compartir la medalla, aunque quizá no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé", explicó en una entrevista con la cadena noruega NFK minutos después de ganar su medalla de bronce.

Narraba Laegreid, en un momento de rotundo éxito profesional y vital, el que considera "el mayor error" de su vida: "No estoy muy seguro de lo que intento decir con esto. He tomado la decisión de contarle al mundo lo que hice, para que quizá exista una posibilidad de que ella vea lo que realmente significa para mí".

Asumía el noruego, oro en relevos en Pekín 2022, que estaba protagonizando un "suicidio social" con su confesión, contando en público una historia privada con una coprotagonista que desconocía las intenciones de su ex. En algún rincón de Noruega, había una mujer descubriendo que la infidelidad que había padecido era ahora de dominio público.

Sturla Holm Laegreid, con su medalla de bronce. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La respuesta de la afectada

El diario noruego Verdens Gang encontró a esa mujer a la que Laegreid había puesto los cuernos. Y, bajo una condición de anonimato respetada por el periódico, dio su visión de la situación. "Es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo", explicó ella por escrito.

"Yo no he elegido que me pongan en esta posición y es doloroso tener que afrontarla. Hemos estado en contacto y él es consciente de mi opinión al respecto", añadió, agradeciendo "a todos los demás que han pensado en mí y me han mostrado simpatía, sin saber quién soy".

No hay perdón para el infiel Laegreid. Al menos de momento.