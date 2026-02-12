Los horarios de Primera RFEF, un castigo para los aficionados del Real Murcia

El paso al frente dado por la Primera RFEF en materia televisiva y tan celebrado el pasado verano se ha acabado convirtiendo en una pesadilla para los aficionados del Real Murcia. Y es que, teniendo en cuenta que los granas son uno de los equipos más seguidos en la categoría, la Federación está dando prioridad a las audiencias a la hora de fijar los horarios de los partidos de los murcianistas, complicando y mucho la vida a los seguidores del propio club cada vez que quieren asistir a un encuentro, ya sea en Nueva Condomina como a domicilio.

Volvió a ocurrir en el día ayer. Nadie se sorprendió cuando la Federación Española daba a conocer los horarios de la jornada 26 y el Real Murcia, que ese fin de semana visitará al Villarreal B, volvía a aparecer de nuevo en el último turno. El partido se jugará concretamente el domingo 1 de marzo a las 20.30 horas, misma franja en la dentro de tres días comparecerán los de Adrián Colunga en Santo Domingo frente al Alcorcón.

No sorprendió a nadie que la Federación alargara lo que ya es una condena para el Real Murcia. Lo que sí generó es cierta indignación por parte de una afición que está teniendo que con esos horarios está teniendo que hacer malabares para acompañar a su equipo fuera de casa. Y es que, jugando a las 20.30 horas un domingo, teniendo que trabajar al día siguiente, muchos murcianistas tienen que renunciar a viajar.

Ocurrirá en el duelo frente al filial del Villarreal, un duelo que en un horario más temprano o incluso fijado en sábado hubiera animado a muchos aficionados del Real Murcia. Y también se va a ver este próximo domingo en Santo Domingo, otro partido fijado para el último turno del fin de semana.

Ocho partidos más los dos próximos

Lo que ya fue una condena en la primera vuelta del campeonato liguero parece que se está agravando desde el inicio de 2026. En lo que va de año, el Real Murcia ha jugado 6 partidos ligueros, y dos de ellos han sido establecidos un domingo a última hora, lo que se repetirá este fin de semana ante el Alcorcón y el próximo 1 de marzo contra el Villarreal B. Y si el castigo no ha sido mayor se debe a que en este tramo de la competición La 7 eligió dar los partidos contra el Hércules y el Ibiza, y la semana que viene ofrecerá el derbi frente al FC Cartagena. Todos ellos, al ser emitidos por la autonómica, se fijan en el tramo de las seis de la tarde.

Queda todavía mucha competición por delante, por lo que habrá que ver si la Federación Española mantiene la tendencia, pero de momento, en lo que ya se ha disputado, el Real Murcia ya ha jugado hasta ocho partidos en horario de última hora, ocho partidos que cuando empiece marzo serán diez.

Comenzaron los granas la liga jugando en Marbella un lunes a las 21.30 horas. Frente al Villarreal B y al Atlético B comparecieron en viernes -el primero a las 21.30 horas y el segundo a las 21.15-.

Desde el choque del 3 de octubre a los sevillistas, al Real Murcia no le ha tocado jugar en viernes, pero entre noviembre y diciembre disputaron hasta tres partidos a última hora, y todos ellos en Nueva Condomina. Y eso ha afectado a la afluencia de público al estadio.

Asistencias de público bajas

Ante el Europa -domingo 21 de diciembre a las 20.30- apenas se llegó a los 10.351 espectadores y una semana antes frente al Sabadell -sábado 8 de noviembre- la asistencia fue de 11.295 personas. Tendencia que se repitió en este 2026, de hecho contra el Algeciras -domingo 25 de enero a las 20.30- hubo 10.607 aficionados en las gradas del estadio murcianista. Cifras todas ellas importantes, pero insuficientes si tenemos en cuenta que según los datos del club grana hay 18.000 abonados.