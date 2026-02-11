El UCAM Murcia de las rotaciones busca la matrícula de honor en Alemania

El UCAM Murcia CB de las rotaciones en la FIBA Europe Cup intentará llevar este concepto al máximo nivel en Alemania. Y es que el conjunto universitario se enfrenta esta tarde, en la última jornada del Top-16, al Rostock Seawolves con todos los deberes hechos (18.30 horas, Popular TV) al tener ya cerrada la primera plaza de su grupo y contar con el factor cancha a su favor en la eliminatoria de cuartos de final.

Con un último partido por disputarse antes de la gran cita de la Copa del Rey que acogerá Valencia, al recibir al San Pablo Burgos en el Palacio este sábado en la Liga Endesa, el objetivo de los de Sito Alonso no será otro que conseguir un resultado positivo con un plan en el que sus piezas más importantes puedan descansar, mientras que el resto concluya este encuentro con la menor cantidad de minutos en sus piernas.

En definitiva, salir ileso y sin secuelas de un partido que, aunque esté cerca de ello, no se le puede colgar el cartel de ‘trámite’. Porque un triunfo más en el actual récord del UCAM en esta competición, con un 5-0 en esta segunda ronda y un 10-1 en el balance global, podría asegurarle también el factor cancha tanto en las semifinales como en la final, ya que ambas rondas también se disputarán en el formato de ida y vuelta.

Pallacanestro Reggiana o KK Bosna

De hecho, minutos después de finalizar su partido hoy en Alemania, el equipo universitario conocerá a su rival en los cuartos de final. En el grupo L, tanto el Pallacanestro Reggiana del exuniversitario Troy Caupain, como el KK Bosna, equipo al que ya se midió el club murciano en la fase regular, pugnarán en la última jornada por la primera plaza (19.30 horas). Por lo que el UCAM, al ser primero de grupo, se medirá en el play off al perdedor de ese duelo. El primer partido lo afrontará lejos de casa el próximo 11 de marzo, mientras que la vuelta siempre se disputará en el Palacio de los Deportes una semana más tarde (18 de marzo).

Troy Caupain, exjugador del UCAM Murcia, con el Pallacanestro Reggiana esta temporada. / FIBA Europe Cup

No obstante, el conjunto universitario tendrá enfrente a un rival que no especulará con lo más mínimo e irá a por todas. Porque es la única bala que le queda para mantenerse con vida en la FIBA Europe Cup. De hecho, la segunda plaza del grupo del UCAM Murcia es el último billete que está en juego, puesto que el resto de equipos (Reggiana, Bosna, Bilbao Basket, PAOK, Petkimspor, Peristeri y el propio UCAM) ya tienen asegurada su presencia en las eliminatorias.

Una victoria del Rostock Seawolves ante los universitarios esta tarde le otorgaría esa segunda posición, mientras que una derrota daría la posibilidad al Falco Szombathley de hacerse con ese puesto si vence en Hungría (18.30 horas) a un Trefl Sopot ya sin opción alguna a pelear por este objetivo.

Vuelve Diagne

Está previsto que el UCAM Murcia pueda contar con el pívot Moussa Diagne, quien puede tener sus primeros minutos tras superar una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda que le ha tenido de baja un mes. Con el interior de vuelta, la convocatoria para completar los cupos de formación da más respiro al técnico universitario. El base Dani García, con un papel muy protagonista en esta competición y que viene de cuajar una buena actuación la pasada jornada, y Rubén López de la Torre serán fijos para este encuentro. Mientras que el ala-pívot Kelan Martin también será importante para continuar su adaptación de cara a la cita del Roig Arena.

Moussa Diagne, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio. / Juan Carlos Caval

Por otro lado, Sito Alonso podrá dar descanso al base David DeJulius, tras conseguir la nacionalidad por Eslovaquia el pasado lunes, así como al escolta Dylan Ennis, el alero Sander Raieste o el pívot Devontae Cacok. Además, el alero Howard Sant-Roos también es una de las piezas más dosificadas en esta competición. Así pues, podrá completar la convocatoria con el alero Joao Neves, tras superar unos problemas físicos que le han impedido estos meses poder estar disponible para la competición europea, ya que el pívot Lee Aaliya, quien sí ha brillado en la FIBA Europe Cup, no puede hacerlo al no dejar atrás sus dolencias.