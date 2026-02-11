El UCAM Murcia se cruza en cuartos de la FIBA Europe Cup con Troy Caupain

Sobresaliente. Con esa nota ha cerrado el UCAM Murcia CB la segunda fase de la FIBA Europe Cup al alcanzar el pleno de victorias en esta ronda (con 6 triunfos en seis jornadas) y enlazar su décimo triunfo en una competición para la que contará con el factor cancha a su favor tanto en la eliminatoria de cuartos de final como en semifinales.

Su primer rival en el play off será el Pallacanestro Reggiana italiano, tras perder en su duelo decisivo por la primera plaza ante el KK Bosna (85-71), que cuenta en sus filas con el base Troy Caupain.

El exjugador universitario formó parte de la histórica plantilla del club murciano en la temporada 2023-2024 en la que se alcanzaron las finales de la Liga Endesa y se conquistó la medalla de bronce en la Basketball Champions League. Sin embargo, hace exactamente un año, en febrero de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo para rescindir su contrato.

El equipo italiano, que cuenta en sus filas también con el pívot Jaime Echenique, marcha undécimo en la clasificación de la Lega A y la eliminatoria ante el UCAM Murcia será a ida y vuelta. El primer partido se disputará el 11 de marzo en Italia, mientras que la vuelta será una semana más tarde (18 de marzo) en el Palacio de los Deportes.

Si el equipo murciano accede a semifinales volverá a contar con el factor cancha a su favor, es decir, el segundo partido siempre se jugará en Murcia, ante el ganador de la eliminatoria entre el PAOK y el Peristeri. Ese enfrentamiento se disputaría el 1 de abril (en Grecia) y el 8 de ese mismo mes (Murcia).

Troy Caupain, exjugador del UCAM Murcia, con el Pallacanestro Reggiana esta temporada. / FIBA Europe Cup

Ante un Rostock Seawolves que dio guerra hasta el final para apurar sus opciones de clasificación (82-89), objetivo que acabó logrando el Falco Szombathley al hacerse con la segunda plaza del grupo, el conjunto universitario logró resolver este trámite con buena nota en una jornada marcada por importantes ausencias.

Y es que piezas fundamentales como el base David DeJulius, el escolta Dylan Ennis, el alero Sander Raieste y el pívot Devontae Cacok no viajaron con el equipo al entrar en el plan de rotaciones ya habitual de Sito Alonso en esta competición, aunque de forma más notable en esta ocasión al tener todos los deberes hechos y encontrarse a las puertas de una fase crucial en el calendario como es la disputa de la Copa del Rey de Valencia la próxima semana.

Ante este escenario, el tridente formado por un incisivo Michael Forrest, con 22 puntos en su casillero y un 5/8 en triples, el capitan Jonah Radebaugh (18 puntos) y Emanuel Cate (14), lideraron a los universitarios en la parcela ofensiva enlazando brillantes acciones que noqueraron al conjunto alemán. Especialmente en una segunda mitad en la que todos ellos salieron al rescate de un UCAM Murcia ante un rival que a tres minutos del final contaba con una ventaja de cuatro puntos (82-78).

Dos triples consecutivos del base nortamericano para redondear su espectacular actuación lo cambiaron todo en los últimos minutos, y la plantilla de Sito Alonso consiguió cerrar una victoria que si bien parecía tenerla en su mano tras una buena primera parte que dominó a medio gas, se le complicó tras el paso por vestuarios ante el último intento del Rostock por buscar un resultado positivo.

El ala-pívot Kelan Martin, del UCAM Murcia, durante el partido en Alemania. / FIBA EUROPE CUP

El pívot Moussa Diagne reapareció con el conjunto universitario tras superar la fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda que le ha tenido de baja un mes, y lo hizo con 9:41 minutos en pista en los que firmó seis puntos. Los mismos que un Joao Neves que debutó con el primer equipo, en esta convocatoria marcada por las rotaciones, al firmar un 2/3 en triples en los 10:40 minutos que disputó en Alemania.

Un primer cuarto para coger ritmo

Arrancó el partido con un ritmo lento para un UCAM Murcia que tuvo que ejecutar sus primeros ataques en estático. Al ritmo de un inspirado Michael Forrest capaz de fabricarse sus tiros, el conjunto universitario trató de llevar las riendas ante un Rostock Seawolves que siempre respondía con Schawrtz como estandarte (14-10). Sin embargo, con las primeras rotaciones, el UCAM encontró mejores sensaciones. Pudo desplegar un juego más reconocible con un quinteto en el que destacaba el regreso de Diagne, tras un mes de baja, y un Joao Neves que debutaba con el primer equipo. El resultado fue un parcial de 0-5 tras el 16-12 en el marcador que obligó al técnico visitante a pararlo con tiempo muerto (16-17). De hecho, el joven alero anotó desde el triple para cerrar una primera parte en la que el Rostock se mantuvo cerca (20-22).

El UCAM se despega al descanso

El UCAM fue capaz de mantener su acierto ofensivo en el inicio de un segundo cuarto que abrió Dani García desde el triple junto a una canasta de Toni Nakic (20-27). Sin embargo, un rebote ofensivo del equipo alemán tras un tiro libre, lo transformó Crockett desde el triple para romper ese parcial (24-27). Cortó Radebaugh rápidamente la reacción del Rostock con otro triple frontal para los de Sito Alonso, que a cinco minutos para el descanso ya contaban con 8 puntos de ventaja tras una buena acción de Cate (26-34). Leuchten, también desde el perímetro, trató de acercar al Rostock tras este tramo del encuentro, pero Forrest continuaba muy acertado (29-39). Fue capaz de enlazar buenas defensas el equipo murciano en el tramo final de la primera parte, lo que le permitió correr y ampliar diferencias con un triple desde la esquina de Kelan Martin y otra canasta de Cate bajo el aro (33-46).

Moussa Diagne, del UCAM Murcia, peleando por un rebote ante el Rostock Seawolves. / FIBA EUROPE CUP

La última bala para el Rostock

La segunda parte parecía que iba a comenzar de forma cómoda para un UCAM que continuaba anotando con facilidad y manteniendo su ventaja (37-48). El Rostock Seawolves no conseguía dar el arreón definitivo para meterse en el partido y buscar ese triunfo que necesitaba para avanzar a cuartos, por lo que el intercambio de canastas le favorecía (40-51). Hasta que otro parcial de 7-0 provocó el tiempo muerto de Sito Alonso después de varias acciones rápidas de un activo Landsdowne en los dos extremos de la pista (47-51). Apostó el técnico universitario por el regreso a pista de Dani García y Radebaugh,y precisamente un nuevo triple del escolta permitió tomar oxígeno a los murcianos (47-54). Aún así, a tres minutos para finalizar el tercer cuarto, el equipo alemán se metió de nuevo en el partido tras una técnica pitada sobre Dani García por protestar y una canasta de Leuchten (53-56). De hecho, el Rostock en este paso adelante neutralizó con Schwatz un triple de Martin y tanto Kolenda como Baggette empataron en el tramo final de este periodo (63-63).

Forrest, decisivo

Tiró de galones Radebaugh en el inicio de un último cuarto que lo iba a decidir todo. El capitán del UCAM asumió bastantes lanzamientos en este tramo del partido, especialmente desde el triple, para liderar un quinteto en el que Forrest llevaba las riendas y Falk desempeñaba el rol de pívot. Un lanzamiento exterior del escolta, tras varios intentos, le permitió al cuadro murciano recuperar la iniciativa (69-70), sin embargo, a cinco minutos del final se mantuvo todo igualado (73-73). Un triple de Forrest rescató a los universitarios en este ya decisivo intercambio de canastas, donde otro lanzamiento exterior convertido por Baggette provocó el tiempo muerto de Sito Alonso a tres del final (82-78). Fue entonces cuando irrumpió por enésima vez el base universitario con seis puntos consecutivos para cambiarlo todo en cuestión de segundos (82-84). No le tembló el pulso al UCAM en este tramo final, especialmente en defensa, y a cuarenta segundos Cate dejó el partido sentenciado con otra acción bajo el aro (82-89).