Queralt Castellet hace historia en su estreno en Milán-Cortina: sextos Juegos Olímpicos y clasificación para la final

Queralt Castellet, plata en Beijing 2022, cumplió con el primer objetivo y se clasificó para la final del Snowboard Halfpipe de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. En la prueba disputada en el Livigno Aerials & Moguls Park, la rider catalana realizó una ronda inicial sin arriesgar que le valió la quinta plaza del total de las participantes. Su participación supuso además un récord, el de ser la mujer con más presencias en unos Juegos Olímpicos en Snowboard, con seis, de Turín 2006 a Milán-Cortina 2026. Tras la segunda ronda, Queralt pasó a la final con la séptima plaza.

La competición arrancó con una temperatura de 5 grados bajo cero en la estación situada en la localidad italiana de Livigno, muy cerca de la frontera con Suiza. Chloe Kim, la gran favorita, que llegaba a la cita con unas molestias en el hombro por una caída, compitió en la decimoquinta posición y tras una gran primera ronda firmó un 90.25 que le garantizaba ya prácticamente su pase a la final.

Poco después llegó el turno de Castellet, que salió a pista en la decimoctava posición, tras la australiana Amelie Haskell Satisfecha, con los brazos en alto, la catalana cumplió con creces con una combinación final de dos trucos de puntuación alta. Tras una larga deliberación, la nota para Queralt fue de 78.75, para ser quinta provisional tras la primera ronda. Una actuación sin ser de extrema dificultad para una rider experimentada, pero suficiente para cumplir con el corte.

Segunda ronda

Con la clasificación asegurada, Kim se reservó en su segundo intento. De hecho, la estadounidense ni siquiera puntuó y se llevó un DNI (Does Not Improve/No mejora) por parte de los jueces. Queralt, por su parte, mejoró un poco su puntuación anterior y firmó un 81.00 que le valió el pase a la final con la séptima mejor posición de las 12 que pasaban el corte.

Tras Queralt fue turno para la china Liu Jiayu que dio el susto de la jornada. En el tramo final de su actuación, la rider asiática golpeó con uno de los cantos y quedó tendida en el medio de la pista. Las asistencias acudieron rápidamente a atenderla y durante unos largos minutos trabajaron para evacuar a la deportista generando la incertidumbre entre los asistentes en la pista de Livigno.

La competición continuó con las últimas tres participantes después de que se revisara y alisara la pista. Finalmente, la japonesa Sara Shimizu, con su 87.50 en la segunda ronda, consiguió la segunda plaza, con la también estadounidense Maddie Mastro en tercera plaza con su 86.00, conseguido también en el segundo intento.