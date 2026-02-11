Fútbol sala
El Movistar Inter-Jimbee Cartagena abrirá la Copa de España en Granada
Los cartageneros jugarán el 19 de marzo a las siete de la tarde, mientras que ElPozo Murcia se enfrentará al Jaén ese mismo día a partir de las 21.30 horas
EFE
La XXXVII edición de la Copa de España Renfe ya tiene horarios oficiales y arrancará el próximo jueves 19 de marzo de 2026 en el Palacio Municipal de Deportes de Granada con el partido entre el Movistar Inter FS y el Jimbee Cartagena Costa Cálida, que serán los encargados de abrir la competición a partir de las 19:00 horas.
El encuentro inaugural enfrentará a dos de los conjuntos más competitivos del panorama nacional y dará el pistoletazo de salida a cuatro intensos días de fútbol sala de máximo nivel. La jornada de cuartos de final del jueves se completará con el choque entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Jaén Paraíso Interior, programado para las 21:30 horas.
El viernes 20 de marzo continuará la acción con otros dos enfrentamientos decisivos: Quesos El Hidalgo Manzanares se medirá a Illes Balears Palma Futsal desde las 19:00 horas, mientras que el Barça y Viña Albali Valdepeñas cerrarán los cuartos de final a las 21:30 horas en un duelo que promete máxima igualdad.
Las semifinales, el sábado 21
Las semifinales se disputarán el sábado 21 en doble turno, a las 19:00 y 21:30 horas, dejando paso a la gran final, prevista para el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas, donde se decidirá el campeón de una edición que volverá a situar a Granada como epicentro del fútbol sala nacional.
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
- Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla
- De 'foodtrucks' a un cine de verano: el Parque Metropolitano Oeste de Murcia, al detalle
- Los graduados sociales avalan que las mutuas 'controlen y gestionen' las bajas médicas para frenar el absentismo laboral en la Región