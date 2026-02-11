El Movistar Inter-Jimbee Cartagena abrirá la Copa de España en Granada

La XXXVII edición de la Copa de España Renfe ya tiene horarios oficiales y arrancará el próximo jueves 19 de marzo de 2026 en el Palacio Municipal de Deportes de Granada con el partido entre el Movistar Inter FS y el Jimbee Cartagena Costa Cálida, que serán los encargados de abrir la competición a partir de las 19:00 horas.

El encuentro inaugural enfrentará a dos de los conjuntos más competitivos del panorama nacional y dará el pistoletazo de salida a cuatro intensos días de fútbol sala de máximo nivel. La jornada de cuartos de final del jueves se completará con el choque entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Jaén Paraíso Interior, programado para las 21:30 horas.

El viernes 20 de marzo continuará la acción con otros dos enfrentamientos decisivos: Quesos El Hidalgo Manzanares se medirá a Illes Balears Palma Futsal desde las 19:00 horas, mientras que el Barça y Viña Albali Valdepeñas cerrarán los cuartos de final a las 21:30 horas en un duelo que promete máxima igualdad.

Las semifinales, el sábado 21

Las semifinales se disputarán el sábado 21 en doble turno, a las 19:00 y 21:30 horas, dejando paso a la gran final, prevista para el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas, donde se decidirá el campeón de una edición que volverá a situar a Granada como epicentro del fútbol sala nacional.