El Jimbee Cartagena vuelve a la competición en cuadro

Se reanuda la competición de clubes en el fútbol sala, tras la consecución del título europeo por parte de la selección española, y el Jimbee Cartagena vuelve a la competición liguera en uno de esos escenarios que nunca permiten medias tintas. Pamplona, Anaitasuna, y enfrente un Osasuna Magna que, pese a sus apuros clasificatorios, mantiene intacta su identidad competitiva. El partido de este miércoles (20:00 horas, televisado por La Liga plus) llega, además, en el peor momento posible para los cartageneros en cuanto a efectivos, pero quizá en uno de los más decisivos del curso.

El Jimbee viaja con hasta ocho bajas, una circunstancia que condiciona cualquier análisis previo. No estarán los cuatro internacionales campeones de Europa —descansando tras el subidón emocional y físico— ni tampoco Gon Castejón, Jesús Izquierdo, Renato ni Ginés Gabarrón, este último, el guardameta del filial, lesionado a última hora. Una sangría que obliga a Duda a reconstruir la convocatoria y a mirar de nuevo hacia el filial, con la presencia de Adri, Carlos y Dani, además de un guardameta canterano aún por confirmar.

El técnico melonero no esquivó la realidad en su comparecencia. Al contrario, la puso sobre la mesa con naturalidad. Felicitó a la Selección y celebró el impacto mediático del Europeo, pero también dejó claro que, deportivamente, el club ha salido perjudicado. “Salimos con dificultades”, reconoció Duda, apuntando a una situación que ya se dejó sentir antes del parón y que ahora se agrava.

Porque el Jimbee llega a Pamplona muy apretado en la clasificación. Lejos del Cartagonova los números no engañan: una sola victoria en toda la primera vuelta como visitante. Demasiado poco para un equipo que aspira, sí o sí, a estar en el pla off. El margen de error se ha reducido al mínimo y cada punto empieza a pesar como oro.

En ese contexto aparece Osasuna Magna, un rival incómodo por definición. Un equipo con dificultades clasificatorias, pero con una propuesta que históricamente se le atraganta al Jimbee. Intensidad, ritmo alto y una presión constante que exige precisión y temple. Duda lo sabe y lo verbalizó: han trabajado para corregir esas situaciones que tanto les penalizan ante los navarros.

No habrá “unidad B”, como insistió el entrenador, pero sí una oportunidad real para que los menos habituales y los jóvenes den un paso al frente. No tanto para demostrar nada hacia fuera, sino para sostener a un equipo que entra en dos semanas frenéticas: Pamplona, Córdoba, Copa del Rey ante Inter y, casi sin respiro, la Champions con viaje largo a Kazajistán incluido.

El Jimbee llega mermado, sí, pero también mentalizado. Con la obligación de competir, de sumar y de empezar a corregir una asignatura pendiente: ganar fuera. Pamplona no es el lugar ideal para hacerlo, pero la Liga no espera. Y el margen, cada vez más estrecho, obliga a responder incluso cuando todo se pone cuesta arriba, algo habitual en el conjunto portuario.