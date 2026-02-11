El Jimbee Cartagena sigue de parón internacional

El parón internacional no le sentó nada bien al Jimbee Cartagena, que regresó a la competición con una derrota tan dura como merecida ante Osasuna Magna (6-3). El conjunto dirigido por Duda, lastrado por hasta ocho bajas, compitió mientras le alcanzó el físico y la fe, pero terminó desbordado por los errores propios junto al empuje y la profundidad de un rival que fue claramente superior en el último tramo.

El inicio fue un aviso. En el minuto tres, Saldise adelantó a los navarros, castigando una defensa cartagenera todavía fría. Sin embargo, el Jimbee reaccionó con personalidad. Osamanmusa, tras una gran acción por banda derecha de un incisivo Juninho, devolvía la igualdad y sostenía a un equipo que, pese a las ausencias, no renunciaba a discutir el partido.

La primera parte fue equilibrada, con alternativas y ritmo. La última incorporación, Lucas Farías, dejó detalles interesantes, sin grandes alardes, pero mostrando criterio y capacidad para asociarse. El encuentro llegó al descanso con un 2-2 que reflejaba la igualdad. Darío Gil, en propia puerta, firmó el 2-1 en el minuto 15, pero apenas sesenta segundos después se resarció con una brillante acción individual que volvió a empatar la contienda.

El arranque del segundo acto alimentó el optimismo visitante. Tomaz culminó una jugada ensayada con una volea espectacular en el minuto 22 para colocar el 2-3. Durante unos minutos, el Jimbee pareció dueño del escenario, manejando el tempo y cerrando espacios. Pero fue un espejismo.

Osasuna Magna - Jimbee Cartagena / Prensa Xota

A partir de ahí, el conjunto cartagenero se desmoronó. Osasuna Magna apretó, subió líneas y encontró premio en apenas diez segundos fatídicos. Primero Gustavo Marras firmó el 3-3 y, sin tiempo para asimilar el golpe, Saldise anotó el 4-3. De ir por delante a verse por detrás en un suspiro. Fue la estocada anímica.

Con el Jimbee tocado, Mendive amplió la renta en el minuto 32 y Pachu cerró el 6-3 definitivo. Duda apostó por el portero-jugador en busca de un milagro, pero el riesgo no encontró recompensa. Faltó claridad, faltó frescura y, sobre todo, faltó energía para discutir el dominio local.

El marcador final evidenció la diferencia competitiva de la noche. El Jimbee resistió mientras tuvo gasolina, incluso soñó con asaltar una pista siempre exigente, pero terminó superado por un rival más entero y contundente. Una derrota justa que obliga a recomponerse rápido en un calendario que no concede tregua.