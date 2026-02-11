FIBA Europe Cup: Rostock Seawolves - UCAM Murcia, en directo

En directo: Rostock Seawolves - UCAM Murcia (18.30 horas, Popular TV)

Primer cuarto

Arrancó el partido con un ritmo lento para un UCAM Murcia que tuvo que ejecutar sus primeros ataques en estático. Al ritmo de un inspirado Michael Forrest capaz de fabricarse sus tiros, el conjunto universitario trató de llevar las riendas ante un Rostock Seawolves que siempre respondía con Schawrtz como estandarte (14-10). Sin embargo, con las primeras rotaciones, el UCAM encontró mejores sensaciones. Pudo desplegar un juego más reconocible con un quinteto en el que destacaba el regreso de Diagne, tras un mes de baja, y un Joao Neves que debutaba con el primer equipo. El resultado fue un parcial de 0-5 tras el 16-12 en el marcador que obligó al técnico visitante a pararlo con tiempo muerto (16-17). De hecho, el joven alero anotó desde el triple para cerrar una primera parte en la que el Rostock se mantuvo cerca (20-22).

Noticias relacionadas

Segundo cuarto

El UCAM fue capaz de mantener su acierto ofensivo en el inicio de un segundo cuarto que abrió Dani García desde el triple junto a una canasta de Toni Nakic (20-27). Sin embargo, un rebote ofensivo del equipo alemán tras un tiro libre, lo transformó Crockett desde el triple para romper ese parcial (24-27). Cortó Radebaugh rápidamente la reacción del Rostock con otro triple frontal para los de Sito Alonso, que a cinco minutos para el descanso ya contaban con 8 puntos de ventaja tras una buena acción de Cate (26-34). Leuchten, también desde el perímetro, trató de acercar al Rostock tras este tramo del encuentro, pero Forrest continuaba muy acertado (29-39). Fue capaz de enlazar buenas defensas el equipo murciano en el tramo final de la primera parte, lo que le permitió correr y ampliar diferencias con un triple desde la esquina de Kelan Martin y otra canasta de Cate bajo el aro (33-46).