El FC Cartagena, el peor de los descendidos de Segunda

Si bien es cierto que la temporada del Fútbol Club Cartagena no se puede considerar como desastrosa, el cuadro cartagenerista está muy lejos de los objetivos marcados a principios de temporada. Ni más ni menos que el ascenso de categoría o, como mínimo, pelear por jugar el play off. Y no es menos cierto que durante la primera vuelta el equipo ha mantenido el tipo en la zona alta. Sin embargo, los últimos meses de competición han alejado al Cartagena de su lugar natural en la clasificación y han evidenciado una diferencia difícil de digerir: es el peor equipo de los cuatro descendidos de Segunda División.

Desde el seno del club se ha deslizado varias veces que el conjunto albinegro luchaba, con esta plantilla y el proyecto que inició la temporada, por regresar al fútbol profesional. Una vuelta a lo que abandonó de manera ridícula. Lo hizo Javi Rey nada más fichar por la entidad cartagenera y en reiteradas ocasiones posteriormente. Lo hizo la directiva saliente y lo hizo la directiva entrante, por voz de Alejandro Arribas: «Queremos tener las mismas opciones y vamos a hacer lo que el club pueda. El equipo tiene que volver al fútbol profesional cuanto antes».

El FC Cartagena es un equipo grande en Primera RFEF. Así se quiso ver el club tras el descenso y eso proyectó hacia el exterior. Se instaló en el vestuario el deseo y la determinación de estar arriba, pero desde noviembre el cuadro albinegro se ha caído futbolística y matemáticamente.

El equipo del Cartagonova dejó el fútbol profesional junto a Racing de Ferrol, Tenerife y Eldense, desde el más bajo al más alto en la clasificación. Sus tres acompañantes en ese penoso viaje afrontaron el curso con la misma ambición que el Cartagena. La de ascender. No obstante, mientras que en A Malata, el Heliodoro y el Nuevo Pepico Amat se está cumpliendo con las expectativas, en la rambla de Benipila no se llega al mínimo exigible.

En cuanto a puntuación, el Cartagena está lejos de todos ellos. Con 27 unidades, los cartageneros tienen 13 puntos menos que su competidor directo en el grupo 2, el Eldense, que ha cosechado 40. También está muy lejos de los mejores equipos del grupo 1, entre los que están el Racing de Ferrol con 34 puntos y el Tenerife, con 54.

En cuanto a posición en la tabla, la comparativa es sangrante. El Racing es el único que no tiene posición de promoción, pero es séptimo a un punto del play off, mientras que el Eldense es tercero y el Tenerife es primero destacado en el grupo 1.

Esto es el reflejo directo de los resultados, donde el equipo costero es el que menos ha ganado, con sólo 7 victorias. El Tenerife ha ganado diez partidos más (17). El Eldense y el Racing de Ferrol suman 10 victorias. También es el menos goleador con 20 tantos por los 27 de Ferrol y Eldense y los 44 del Tenerife.

Pasado el ecuador de la temporada, el Cartagena no cumple con su objetivo ni con las expectativas que se generaron en el Cartagonova. La pregunta está en la realidad detrás de esas expectativas y si puede el cuadro portuario reconducir su situación desde aquí hasta final de temporada.

Para intentarlo llegaron Yanis Rahmani, Benito Ramírez, Jean Jules y Eneko Ebro, pero continúa teniendo carencias el FC Cartagena que le lastran en la búsqueda de los puntos. No tiene un centro del campo dominador, extremos profundos ni gol. Con las armas que hay tendrá que luchar Raúl Guillén y quien venga detrás.