El derbi Real Murcia-FC Cartagena ya se juega en las taquillas

Será a partir del próximo lunes cuando realmente se empiece a hablar del derbi Real Murcia-FC Cartagena en la Región de Murcia. Con ambos equipos a medio gas, ni granas ni albinegros están para saltarse partidos, de ahí que, antes de mirar al duelo regional, deban preocuparse más por sus duelos del domingo -los de Colunga visitan al Alcorcón en Santo Domingo y los de Raúl Guillén reciben al Marbella-.

Pero, a falta de diez días para el enfrentamiento directo entre los dos equipos murcianos del Grupo II de Primera RFEF, la ‘batalla’ de las aficiones ya empieza a librarse en las taquillas. Y en estas primeras horas de venta son los seguidores murcianistas los que toman ventaja. Aunque también es normal si se tiene en cuenta que el Real Murcia ha declarado el partido como ‘Día del Club’, haciendo pagar a sus abonados, que tienen hasta el domingo para poder reservar sus butacas.

A la espera de que se acerque el partido y de que ya no se hable de otra cosa a los dos lados del Puerto de la Cadena, en el día de ayer el Real Murcia anunció que ya se han vendido 5.000 entradas, una cifra bastante interesante teniendo en cuenta que el derbi no se jugará hasta el domingo 22 de febrero. La mayoría de esas localidades han sido adquiridas por los propios abonados granas, que no quieren perderse la cita pese a que sea de pago. 17, 15 o 13 euros tienen que abonar los socios murcianistas en función de la zona del campo en la que tengan su butaca. Tarifa a la que hay que sumar la comisión de compra si esta se hace de forma online.

Por su parte, los que no tengan carné del Real Murcia y quieran estar ese domingo 22 en las gradas de Nueva Condomina tendrán que desembolsar 25 euros en fondos y lateral y 30 euros en preferente. El público infantil pagará 15 euros, según los precios dados a conocer hace ya unos días.

300 localidades vendidas en Cartagena

Menos movimiento hay ahora mismo en el Cartagonova. Y es que la afición albinegra anda en las últimas jornadas un poco desapegada de un equipo que no encuentra el buen camino y que anda más cerca del descenso que del play off. Pero nadie duda que conforme se vaya acercando el partido, el ambiente crecerá en la ciudad portuaria. De hecho, el Real Murcia les ha reservado hasta 4.000 localidades, esperando que el desplazamiento sea muy parecido al vivido cuando el Hércules jugó el pasado mes de enero en Nueva Condomina.

Según explicaba ayer el presidente de las peñas del FC Cartagena en la Cadena Ser, ahora mismo se han despachado unas 300 localdiades. Confía Eduardo Noguera que conforme se acerque el partido, se anime el ambiente. «La gente va a esperar a última hora», añadía.

Solo venta online

Las entradas para los aficionados del FC Cartagena también se adquieren de forma online, y es que, a diferencia de otras ocasiones, se ha descartado la venta en taquilla, al considerarse que es más cómodo a través de la plataforma de Compralaentrada. 25 euros es el precio que ha establecido el Real Murcia para los seguidores visitantes, mismo precio que ya pagaron los granas en el derbi de la primera vuelta en el Cartagonova.

Noticias relacionadas

La Federación de Peñas del FC Cartagena ha organizado un desplazamiento para ese encuentro del 22 de febrero. Los que deseen viajar en el autobús de las peñas albinegras tendrán que rellenar el formulario online -hasta el 15 de febrero- o desplazarse hasta el Cartagonova. El precio es de 8 euros para peñistas, de 10 para abonados y de 13 para no abonados -a esa tarifa hay que sumarle el coste de la localidad-. El último día para inscribirse será el 19 de febrero.