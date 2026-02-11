El Caesa gana al Ourense y da un paso hacia la salvación

El Grupo Caesa Cartagena no se rinde y aumenta su fe en la salvación después de un gran partido en el Palacio de los Deportes. El equipo de Félix Alonso, guiado por Svejcar y espoleado por un explosivo Faverani, se reencontró con el triunfo a costa de un insulso Ourense que parece haberse desfondado (81-80). Este resultado permite al conjunto de la Avenida del Cantón mantener esperanzas de salvación.

El cuadro albinegro estuvo a la altura de su exigencia. La competición ya no ofrece segundas oportunidades y la amenaza del descenso estaba cercando a los portuarios. El equipo de Alonso salió desacomplejado ante un equipo gallego que pierde fuelle. El equipo cartagenero tenía la actitud y el juego, pero le faltaba la puntería, como demostraron en varias fases del partido. Pese a ello, Grupo Caesa Cartagena dio un paso de gigante en la Primera FEB tras vencer por 81-80 al Club Ourense Baloncesto para dejar atrás a los equipos situados en posiciones de descenso y acercarse a la salvación.

Los portuarios arrancaron con la sexta marcha puesta de la mano de un eléctrico Polynice, que fue un quebradero de cabeza para la defensa visitante. Sin embargo, los gallegos despertaron rápido gracias a la magistral dirección de Rafa Lisboa. En los últimos minutos del primer periodo hubo poca anotación y finalmente el cuadro norteño lo acabó por delante con un 18-19 en el luminoso.

El guión en el segundo cuarto volvió a cambiar y el Caesa Cartagena se entonó desde la pintura mediante un buen Domenech para poner en ventaja a los suyos y culminar un buen parcial a favor. Como era de esperar, los de Galicia mejoraron sus porcentajes y la conexión entre Kalscheur-Lisboa mantuvo el choque igualado en el tramo final de la primera mitad. Y cuando mejor parecía estar el equipo visitante, un tiempo muerto de Félix Alonso hizo efecto rápido y los cartageneros, con un inspirado Polynice, pudieron llegar al descanso con un 41-37 en la primera brecha del partido.

Tras la reanudación, los de Moncho López intentaron recortar diferencias gracias a la energía en las penetraciones de Smith, aunque rápido se acabó la reacción, aspecto que benefició a los locales. Con los visitantes desacertados, el Grupo Caesa Cartagena aprovechó la puntería de Faverani desde el poste para escaparse en el marcador (66-59). En el tramo final del tercer cuarto los ourensanos tuvieron un pequeño parcial favorable para rebajar la desventaja a menos de cinco puntos y poner el 68-65 a falta de los últimos diez minutos.

Ya en el último periodo, los albinegros creyeron en la victoria con un gran Svejcar en pista (76-67). Sin embargo, el Ourense no había dicho su última palabra y se puso manos a la obra con un gran Kalscheur. En el último minuto, los norteños tuvieron oportunidades para empatar el choque, pero fallaron y los cartageneros neutralizaron el intento de remontada del equipo de Moncho López. Al final, el Grupo Caesa Cartagena venció por 81-80 al Ourense para alejarse de la zona baja de la tabla y mirar definitivamente cara a cara a la salvación.