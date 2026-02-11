El Caesa Cartagena quiere "resetear" en el Palacio ante el Ourense

El Grupo Caesa Seguros Cartagena, antepenúltimo clasificado de la Primera FEB de baloncesto, con cuatro victorias de 18 partidos, recibe esta noche en el Palacio de los Deportes (20.30 horas) al Ourense para "resetear", como dijo el entrenador local, Félix Alonso, en la previa del encuentro.

"Al equipo, en cuanto a esfuerzo, no se le puede poner ningún pero, aunque acabamos el último partido con la sensación de impotencia y eso es realmente duro", indicó el técnico del conjunto albinegro tras la derrota ante el Gipuzkoa en la pasada jornada.

"Tenemos que entender que el fallo forma parte del juego y luego recuperarnos cuanto antes física y mentalmente porque hay poco tiempo y es un partido fundamental ante un rival que está haciendo una buena temporada, aunque lleva una mala racha, pero exigirá mucho en un partido complicado", apuntó el leonés.

Enfrente estará un conjunto gallego que viene de cortar una mala racha de resultados, tras dos derrotas consecutivas, al imponerse el pasado fin de semana en su pabellón al HLA Alicante por 81-75. El Ourense, con ocho victorias y 10 derrotas, ocupa una cómoda décima posición de la clasificación de la Primera FEB.

"El equipo llega bien, tenemos la buena noticia de la recuperación de Martín Fernández, por lo que alarga nuestras posibilidades de rotación exterior, además de la incorporación de Vrabac, así que por primera vez después de muchas semanas disponemos de una convocatoria con 12 jugadores", dijo Moncho López, entrenador del Ourense en la previa.

"Las claves para ganar al Cartagena estarán en muchos aspectos, pero están defendiendo en muchos encuentros y tendremos que estar preparados para compartir el balón. Además de ser fieles a muchas cosas nuestras que nos han ayudado a ganar en otros partidos", añadió.