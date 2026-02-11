El Águilas FC-Recreativo de Huelva de Segunda RFEF se jugará el miércoles 25

La RFEF ha dado el visto bueno al acuerdo al que han llegado el Águilas FC y el Recreativo de Huelva para disputar el partido aplazado por el temporal del pasado fin de semana. El choque se jugará finalmente el miércoles 25 en el Centenario El Rubial a partir de las siete de la tarde.

Esta fecha era la elegida por ambos clubes, aunque el club cotero estaba esperando para confirmarla conocer el horario que fijaba el Real Jaén para el partido que en el que recibe al Águilas FC. Una vez que el equipo de la capital jienense lo ha fijado para el domingo 1 de marzo, el acuerdo entre el Decano y el del El Rubial se cerró, puesto que fijar una fecha antes, era hacer convivir a los jugadores que residen en el centro de la ciudad con el bullicio del Carnaval de Águilas.