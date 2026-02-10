Atletismo
Récord del mundo master para Alcaraz en 800
José Antonio Alcaraz, Policía Local de Molina de Segura y presidente del club Grupo Alcaraz, batió en el transcurso del Campeonato Regional que se disputó en Alhama el récord del mundo de 800 metros lisos en la categoría Master 50 con un registro de 1:57.55. El murciano, que en julio de 2025 estableció una nueva plusmarca nacional de la mila en ruta Master 45, mejoró la anterior marca que tenía en poder otro español, Toni Franco, en 2024 con 1:58.37.
