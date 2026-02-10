El Real Murcia-Marbella y el FC Cartagena-Sevilla Atlético, aplazados el pasado domingo, ya tienen fecha y hora

El Real Murcia y el FC Cartagena ya saben cuándo recuperarán los partidos aplazados de la jornada 23. Tanto granas como albinegros se vieron obligados a descansar este pasado domingo al no disputarse los encuentros que tenían previstos ante el Marbella y el Sevilla Atlético, respectivamente. Fue el viernes cuando la Federación Española decidía suspender hasta cuatro choques de ese Grupo II de Primera RFEF para evitar contratiempos como consecuencia de las intensas lluvias que estaban afectando especialmente a Andalucía. Esta medida del organismo presidido por Louzán evitaba los desplazamientos del Marbella y del Sevilla Atlético a la Región.

Este martes se ha conocido cuándo se jugarán esos partidos. El FC Cartagena recuperará el choque contra el Sevilla Atlético el miércoles 25 de febrero (20.00 horas), justo después de la disputa del derbi ante el Real Murcia, previsto para el domingo 22, y unos días antes de recibir al líder Sabadell, encuentro de la jornada 26 que todavía no tiene una hora establecida de forma oficial.

Un poco más tendrá que esperar el Real Murcia para ponerse al día en la clasificación del Grupo II de Primera RFEF. Y es que el partido aplazado ante el Sevilla Atlético se jugará en marzo, concretamente el miércoles 11 de este próximo mes a las siete de la tarde. El encuentro frente al filial sevillista será el segundo consecutivo de los granas en su estadio, ya que el fin de semana del 8 de marzo también jugarán en su campo contra el Sanluqueño. El 15 de marzo, por su parte, los de Adrián Colunga tendrán que desplazarse a Alicante para medirse al Hércules en el Rico Pérez -este duelo no tiene fecha y hora todavía-.