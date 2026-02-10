La Primera RFEF quiere dar una segunda oportunidad al Real Murcia

No anda el Real Murcia en su mejor momento desde el inicio de 2026. La última victoria que celebró el equipo entrenado por Adrián Colunga se remonta al 4 de enero. Desde aquel día en el que se ganó en el campo del Atlético Sanluqueño, los murcianistas no han vuelto a sumar de tres. Muchos esperaban que este domingo, frente al Marbella, se pusiese fin a ese bache de dos empates y dos derrotas, pero el aplazamiento del encuentro ante los marbellí impidió que el conjunto grana regresase a la senda del triunfo.

Le queda al Real Murcia ahora ese partido colgando, sin embargo, si los de Colunga consiguen el triunfo cuando se recupere esa cita -todavía no tiene ni fecha ni hora-, el aplazamiento les habrá venido como anillo al dedo. Y es que en la jornada disputada este fin de semana, casi todos los resultados fueron favorables a los murcianistas, eso sí, siempre que estos hagan los deberes.

Como si la Primera RFEF quisiera dar una segunda oportunidad al Real Murcia, como si el play off de ascenso le quisiese esperar, justo cuando los granas viven un momento de decadencia por la falta de victorias, los equipos de arriba tampoco andan sobrados. Y eso hace que, aunque los de Colunga estén fuera del play off, el quinto puesto siga estando a tiro de piedra.

De hecho, si hoy se jugará el duelo ante el Marbella, y el Real Murcia sumase los tres puntos en Nueva Condomina, los granas sumarían 34 puntos, superando al Villarreal B, que cuenta con 33 después de ganar este domingo al Nástic de Tarragona y se quedarían pendientes de lo que haga el Algeciras, que con 33 también tiene un choque menos.

Pero para que las ‘cuentas’ salgan, el Real Murcia tiene que empezar a ganar desde el próximo fin de semana en Santo Domingo ante el Alcorcón. Porque solo una victoria permitiría a los granas aprovechar esta segunda oportunidad que le está dando el Grupo II, un Grupo II donde los equipos de la cabeza, incluido el Sabadell, han entrado en el mes de febrero reduciendo la velocidad.

Esta pasada jornada, en la que además del Real Murcia-Marbella, también se aplazaron el Torremolinos-Teruel y el FC Cartagena-Sevilla Atlético, de los cinco primeros solo ganó el Eldense, que ha sido el gran beneficiado después de lograr lo que parecía imposible. Y es que el equipo entrenado por Claudio Barragán dio la sorpresa al ganar al líder, un Sabadell que solo había perdido un partido en lo que va de tem porada -el 28 de noviembre ante el Euro’pa-.

El Eldense aprieta la cabeza

Con ese triunfo, el Eldense se metía de lleno en la lucha por el liderato, colocándose a tres del mencionado Sabadell y aprovechándose también del empate del Atlético B, al que iguala con 40 puntos. Y es que, cuando parecía que los arlequinados iban lanzados a por el primer puesto, ha llegado un pequeño frenazo. Su derrota en el Pepico Amat se une a los dos empates anteriores, por lo que en las tres últimas jornadas solo ha sumado dos puntos de 9 posibles.

Aunque el Real Murcia no puede permitirse ahora mismo pensar en ese primer puesto -los arlequinados, con un partido más, tienen una ventaja de 12 puntos-, viene bien a los granas que los equipos que marcaban el paso del Grupo II tengan dudas. Y es que ahora mismo las victorias se están vendiendo muy caras. Si el Sabadell lleva tres jornadas sin ganar, el Atlético B encadena cuatro pinchazos seguidos -tres empates y una derrota-, lo que ha permitido al Eldense darle caza después de dos empates y tres victorias en las últimas cinco semanas.

El Europa empata y empata

Con un punto también tuvo que conformarse un Europa abonado desde hace ya bastante tiempo al empate. De hecho, en sus últimos siete partidos, solo han ganado uno-. Pero de momento le da para mantenerse en el cuarto puesto con 37 puntos, seis más que el Real Murcia, aunque los de Colunga pendientes de recuperar el choque ante el Marbella.

Y en el quinto puesto aparece el Villarreal B, que ganó al Nástic y se aprovechó de que el Algeciras no jugaba al aplazarse su partido ante el Antequera. Ahora los amarillos cierran la zona de play off con 33, pendientes de lo que hagan los equipos con encuentros pendientes, entre ellos el Real Murcia.